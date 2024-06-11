Бастрыкин поручил проверить высказывания екатеринбургской актрисы Трояновой*

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания екатеринбургской актрисы Яны Трояновой* (включена Минюстом в реестр иноагентов) об оправдании призывов убивать русских, в том числе детей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку», — следует из сообщения. В рамках проверки будет дана правовая оценка высказываниям актрисы.
Ранее Троянова* поддержала призывы убивать русских детей. По ее мнению, граждане РФ этого заслуживают. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уже предложила создать механизм, который позволит привлекать к ответственности за русофобию.
*Яна Троянова включена Минюстом в реестр иноагентов
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