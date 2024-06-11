Что такое ЧВК «Енот», почему создатель арестован на 14 лет: причина и символика названия

Руководитель ЧВК «Енот» Молокоедов получил 14 лет колонии
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Талисманом участников гуманитарных миссий стал енот по кличке Лаврентий
Талисманом участников гуманитарных миссий стал енот по кличке Лаврентий Фото:

Московский суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима экс-советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова по делу о руководстве организованным преступным сообществом ЧВК «Енот» ("Единые народные общинные товарищества»). Он признан виновным в создании преступной группы и вымогательстве. URA.RU расскажет подробнее о создании ЧВК «Енот» и что известно о деятельности компании — в материале. 

Что такое ЧВК «Енот»

В 2016 году в Москве «Енот» был зарегистрирован как региональная общественная организация, направленная на содействие и защиту военно-патриотического воспитания молодежи. Однако следствие утверждает, что на самом деле это было лишь прикрытием для осуществления преступной деятельности, включая запугивание граждан, слежку и нападения.

Бывший лидер националистического движения «Светлая Русь» Игорь Мангушев считается создателем и главным идеологом «енотов». В начале конфликта в Донбассе он присоединился к другим участникам движения «Светлой Руси» и поехал в зону боевых действий с представителями движения «Народный собор», которым тогда заверял Роман Теленкевич, известный как «Водяной».

В 2016 году Мангушев внезапно исчез из «енотов». По слухам, это произошло из-за его противодействия военному курсу организации, которая изначально задумывалась как общественная.

Участники гуманитарных миссий в качестве талисмана выбрали плюшевого енота по кличке Лаврентий. Это было исходное имя для будущей организации, образованной путем слияния «Светлой Руси» и клуба «Резерв», и расшифровка названия «Енот» — «Единые народные общинные товарищества», а участники сами себя называли «енотами».

Чем занимались «еноты»

ЧВК «Енот» официально заявляла о своем участии в гуманитарных миссиях в Донбассе, однако в интернете периодически появлялись снимки, где предполагаемые члены организации были одеты в военную форму и стояли с оружием. Участники группы утверждали, что не являются частной военной компанией, аргументируя это запретом на такие организации в России, и продолжали называть себя РОО (региональной общественной организацией), хотя СМИ часто относили их к ЧВК.

В поисках новых членов «Еноты» предъявляли специфические требования, отдавая предпочтение кандидатам с военным опытом — как прошедшим срочную или контрактную службу, так и участвовавшим в других военных конфликтах. Несмотря на заявления о невоенном статусе, участники «Енота» не скрывали присутствия в военных операциях на Украине, в Сирии и Нагорном Карабахе.

В чем обвиняют ЧВК «Енот»

По данным следствия, после ухода Мангушева, который активно занимался поиском финансирования для «Енотов», Теленкевич в поисках решения финансовых проблем организации связался с сотрудниками ФСБ, майорами Александром Мрищуком и Антоном Барякшевым. Они предложили «Енотам» силовую поддержку, и с того времени члены организации начали помогать силовикам в проведении различных операций, включая действия, которые, как утверждает следствие, включали угрозы и другие незаконные методы.

Обвинение подчеркивает, что «Еноты» использовали жестокие методы во время обысков и допросов, а также присваивали ценные предметы из домов, куда они приходили вместе с сотрудниками ФСБ. В частности, следствие утверждает, что в 2016 году они похитили около 4,8 млн рублей у лиц, фигурирующих в уголовном деле о неуплате таможенных платежей, применяя при этом физическую силу.

Если «еноты» связаны с ФСБ, то почему их вообще задержали

Следствие указывает на использование «енотами» крайне жестких методов, которые применялись не только к реальным преступникам. В 2018 году, по данным следствия, Теленкевич получил задание за 150 тысяч рублей убедить жителя Краснодарского края Петра Супонева передать свой земельный участок известному патологоанатому и академику РАН Михаилу Пальцеву.

Пальцев столкнулся с трудностями в проведении выгодной сделки из-за границ земельного участка Супонева, который отказывался даже впускать кадастровых инженеров на свою территорию. После жалобы академика его помощник, обсуждая ситуацию с журналистом, узнал о «енотах» и организовал встречу с их лидером Романом Теленкевичем.

В результате члены «Енотов» Денис Карабан и Василий Минчик заключили супругу Супонева в гараже и, дождавшись самого Супонева, под давлением физической силы заставили его согласиться на передачу участка. Хотя Супонев изначально согласился, позже он обратился в правоохранительные органы, что привело к задержанию обоих «енотов».

Как давно длится следствие по делу «енотов»

Первые задержания членов группировки «Енот» произошли в ноябре 2018 года в Рязани вскоре после инцидента с Супоневым. Сотрудники СОБР провели операцию возле центрального автовокзала, однако эти события не получили широкого освещения и упоминались лишь в местных СМИ.

Хотя изначально задержанных отпустили, через год ситуация изменилась. Следственный комитет начал активное расследование в отношении «енотов». Были возбуждены несколько уголовных дел по обвинениям в краже, разбое, бандитизме и организации преступного сообщества, что привело к ежедневным задержаниям фигурантов.

Какие приговоры вынесли фигурантам уголовных дел

Один из двух покровителей ЧВК «Енот» из ФСБ Антон Барякшев признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. В июле 2022 года суд приговорил его к шести годам строгого режима за участие в разбоях и краже.

Вместе с Барякшевым к тому же сроку был осужден и Василий Минчик, который также дал признательные показания. Основатель «Енотов» Роман Теленкевич, несмотря на свои заслуги в Донбассе, получил 13 лет колонии строгого режима.

На заседании суда 4 июня 2024 пятерых обвиняемых «енотов» оправдали, включая второго майора ФСБ Александра Мрищука, несмотря на показания Барякшева против него. Олег Очеретный был формально оправдан, однако ему назначили год ограничения свободы с обязательностью ежемесячно отмечаться в органах.

11 июня 2024 научный руководитель «енотов» Андрей Молокоедов был осужден на 14 лет лишения свободы. Он признан виновным в создании преступной группы и вымогательстве.  

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Московский суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима экс-советника директора Научного центра иммунологии МГУ Андрея Молокоедова по делу о руководстве организованным преступным сообществом ЧВК «Енот» ("Единые народные общинные товарищества»). Он признан виновным в создании преступной группы и вымогательстве. URA.RU расскажет подробнее о создании ЧВК «Енот» и что известно о деятельности компании — в материале.  Что такое ЧВК «Енот» В 2016 году в Москве «Енот» был зарегистрирован как региональная общественная организация, направленная на содействие и защиту военно-патриотического воспитания молодежи. Однако следствие утверждает, что на самом деле это было лишь прикрытием для осуществления преступной деятельности, включая запугивание граждан, слежку и нападения. Бывший лидер националистического движения «Светлая Русь» Игорь Мангушев считается создателем и главным идеологом «енотов». В начале конфликта в Донбассе он присоединился к другим участникам движения «Светлой Руси» и поехал в зону боевых действий с представителями движения «Народный собор», которым тогда заверял Роман Теленкевич, известный как «Водяной». В 2016 году Мангушев внезапно исчез из «енотов». По слухам, это произошло из-за его противодействия военному курсу организации, которая изначально задумывалась как общественная. Участники гуманитарных миссий в качестве талисмана выбрали плюшевого енота по кличке Лаврентий. Это было исходное имя для будущей организации, образованной путем слияния «Светлой Руси» и клуба «Резерв», и расшифровка названия «Енот» — «Единые народные общинные товарищества», а участники сами себя называли «енотами». Чем занимались «еноты» ЧВК «Енот» официально заявляла о своем участии в гуманитарных миссиях в Донбассе, однако в интернете периодически появлялись снимки, где предполагаемые члены организации были одеты в военную форму и стояли с оружием. Участники группы утверждали, что не являются частной военной компанией, аргументируя это запретом на такие организации в России, и продолжали называть себя РОО (региональной общественной организацией), хотя СМИ часто относили их к ЧВК. В поисках новых членов «Еноты» предъявляли специфические требования, отдавая предпочтение кандидатам с военным опытом — как прошедшим срочную или контрактную службу, так и участвовавшим в других военных конфликтах. Несмотря на заявления о невоенном статусе, участники «Енота» не скрывали присутствия в военных операциях на Украине, в Сирии и Нагорном Карабахе. В чем обвиняют ЧВК «Енот» По данным следствия, после ухода Мангушева, который активно занимался поиском финансирования для «Енотов», Теленкевич в поисках решения финансовых проблем организации связался с сотрудниками ФСБ, майорами Александром Мрищуком и Антоном Барякшевым. Они предложили «Енотам» силовую поддержку, и с того времени члены организации начали помогать силовикам в проведении различных операций, включая действия, которые, как утверждает следствие, включали угрозы и другие незаконные методы. Обвинение подчеркивает, что «Еноты» использовали жестокие методы во время обысков и допросов, а также присваивали ценные предметы из домов, куда они приходили вместе с сотрудниками ФСБ. В частности, следствие утверждает, что в 2016 году они похитили около 4,8 млн рублей у лиц, фигурирующих в уголовном деле о неуплате таможенных платежей, применяя при этом физическую силу. Если «еноты» связаны с ФСБ, то почему их вообще задержали Следствие указывает на использование «енотами» крайне жестких методов, которые применялись не только к реальным преступникам. В 2018 году, по данным следствия, Теленкевич получил задание за 150 тысяч рублей убедить жителя Краснодарского края Петра Супонева передать свой земельный участок известному патологоанатому и академику РАН Михаилу Пальцеву. Пальцев столкнулся с трудностями в проведении выгодной сделки из-за границ земельного участка Супонева, который отказывался даже впускать кадастровых инженеров на свою территорию. После жалобы академика его помощник, обсуждая ситуацию с журналистом, узнал о «енотах» и организовал встречу с их лидером Романом Теленкевичем. В результате члены «Енотов» Денис Карабан и Василий Минчик заключили супругу Супонева в гараже и, дождавшись самого Супонева, под давлением физической силы заставили его согласиться на передачу участка. Хотя Супонев изначально согласился, позже он обратился в правоохранительные органы, что привело к задержанию обоих «енотов». Как давно длится следствие по делу «енотов» Первые задержания членов группировки «Енот» произошли в ноябре 2018 года в Рязани вскоре после инцидента с Супоневым. Сотрудники СОБР провели операцию возле центрального автовокзала, однако эти события не получили широкого освещения и упоминались лишь в местных СМИ. Хотя изначально задержанных отпустили, через год ситуация изменилась. Следственный комитет начал активное расследование в отношении «енотов». Были возбуждены несколько уголовных дел по обвинениям в краже, разбое, бандитизме и организации преступного сообщества, что привело к ежедневным задержаниям фигурантов. Какие приговоры вынесли фигурантам уголовных дел Один из двух покровителей ЧВК «Енот» из ФСБ Антон Барякшев признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. В июле 2022 года суд приговорил его к шести годам строгого режима за участие в разбоях и краже. Вместе с Барякшевым к тому же сроку был осужден и Василий Минчик, который также дал признательные показания. Основатель «Енотов» Роман Теленкевич, несмотря на свои заслуги в Донбассе, получил 13 лет колонии строгого режима. На заседании суда 4 июня 2024 пятерых обвиняемых «енотов» оправдали, включая второго майора ФСБ Александра Мрищука, несмотря на показания Барякшева против него. Олег Очеретный был формально оправдан, однако ему назначили год ограничения свободы с обязательностью ежемесячно отмечаться в органах. 11 июня 2024 научный руководитель «енотов» Андрей Молокоедов был осужден на 14 лет лишения свободы. Он признан виновным в создании преступной группы и вымогательстве.  
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