Гроза молодых рэперов Мизулина едет в Екатеринбург — второй раз за полгода

11 июня 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина была в Екатеринбурге в феврале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов через жалобы силовикам, едет в Екатеринбург — второй раз за полгода. Анонс появился в ее telegram-канале. «Собираюсь в Екатеринбург. Зачем, пока большой-большой секрет, встреч с молодежью в этот раз не будет», — заявила Мизулина. Предыдущий ее визит состоялся в феврале. Сначала Мизулина общалась со школьниками (о чем — URA.RU рассказывало здесь). На следующий день отправилась учить жизни студентов УрФУ. Самым ярким событием ее выступления стала пикировка с парнем, поставившим под сомнение целесообразность срочной службы в армии. Мизулина потребовала извинений, пригрозив уголовной ответственностью. URA.RU транслировало общение Мизулиной в УрФУ в режиме онлайн. В перерыве между мероприятиями она боролась с наркограффити. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов через жалобы силовикам, едет в Екатеринбург — второй раз за полгода. Анонс появился в ее telegram-канале. «Собираюсь в Екатеринбург. Зачем, пока большой-большой секрет, встреч с молодежью в этот раз не будет», — заявила Мизулина. Предыдущий ее визит состоялся в феврале. Сначала Мизулина общалась со школьниками (о чем — URA.RU рассказывало здесь). На следующий день отправилась учить жизни студентов УрФУ. Самым ярким событием ее выступления стала пикировка с парнем, поставившим под сомнение целесообразность срочной службы в армии. Мизулина потребовала извинений, пригрозив уголовной ответственностью. URA.RU транслировало общение Мизулиной в УрФУ в режиме онлайн. В перерыве между мероприятиями она боролась с наркограффити.