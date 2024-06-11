Гроза молодых рэперов Мизулина едет в Екатеринбург — второй раз за полгода

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Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург, топ, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина была в Екатеринбурге в феврале Фото:

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов через жалобы силовикам, едет в Екатеринбург — второй раз за полгода. Анонс появился в ее telegram-канале.

«Собираюсь в Екатеринбург. Зачем, пока большой-большой секрет, встреч с молодежью в этот раз не будет», — заявила Мизулина.

Предыдущий ее визит состоялся в феврале. Сначала Мизулина общалась со школьниками (о чем — URA.RU рассказывало здесь). На следующий день отправилась учить жизни студентов УрФУ. Самым ярким событием ее выступления стала пикировка с парнем, поставившим под сомнение целесообразность срочной службы в армии. Мизулина потребовала извинений, пригрозив уголовной ответственностью. URA.RU транслировало общение Мизулиной в УрФУ в режиме онлайн. В перерыве между мероприятиями она боролась с наркограффити.

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов через жалобы силовикам, едет в Екатеринбург — второй раз за полгода. Анонс появился в ее telegram-канале. «Собираюсь в Екатеринбург. Зачем, пока большой-большой секрет, встреч с молодежью в этот раз не будет», — заявила Мизулина. Предыдущий ее визит состоялся в феврале. Сначала Мизулина общалась со школьниками (о чем — URA.RU рассказывало здесь). На следующий день отправилась учить жизни студентов УрФУ. Самым ярким событием ее выступления стала пикировка с парнем, поставившим под сомнение целесообразность срочной службы в армии. Мизулина потребовала извинений, пригрозив уголовной ответственностью. URA.RU транслировало общение Мизулиной в УрФУ в режиме онлайн. В перерыве между мероприятиями она боролась с наркограффити.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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