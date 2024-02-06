Мизулина заставила студента УрФУ извиниться за слова об армии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина проводит встречу со студентами УрФУ (архивное фото) Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ) заставила студента, который поставил под сомнение целесообразность срочной службы в армии, публично извиниться. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU.

«Тебе может прилететь за дискредитацию нашей армии», — сказала Мизулина парню. После этого он принес сказал: «Хочу сердечно извиниться перед солдатами и срочниками». За несколько минут до этого парень предложил оставить в Вооруженных милах РФ только контрактную форму службы.

Мизулина проводит в Екатеринбурге третий день. 5 февраля она встретилась с учениками школы №1, а после поехала закрашивать рекламу наркошопов на зданиях. 6 февраля Мизулина беседует со студентами УрФУ. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи.

Екатерина Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ) заставила студента, который поставил под сомнение целесообразность срочной службы в армии, публично извиниться. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU. «Тебе может прилететь за дискредитацию нашей армии», — сказала Мизулина парню. После этого он принес сказал: «Хочу сердечно извиниться перед солдатами и срочниками». За несколько минут до этого парень предложил оставить в Вооруженных милах РФ только контрактную форму службы. Мизулина проводит в Екатеринбурге третий день. 5 февраля она встретилась с учениками школы №1, а после поехала закрашивать рекламу наркошопов на зданиях. 6 февраля Мизулина беседует со студентами УрФУ. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи. Екатерина Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...