Мизулина заставила студента УрФУ извиниться за слова об армии. Видео

06 февраля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина проводит встречу со студентами УрФУ (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ) заставила студента, который поставил под сомнение целесообразность срочной службы в армии, публично извиниться. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU. «Тебе может прилететь за дискредитацию нашей армии», — сказала Мизулина парню. После этого он принес сказал: «Хочу сердечно извиниться перед солдатами и срочниками». За несколько минут до этого парень предложил оставить в Вооруженных милах РФ только контрактную форму службы. Мизулина проводит в Екатеринбурге третий день. 5 февраля она встретилась с учениками школы №1, а после поехала закрашивать рекламу наркошопов на зданиях. 6 февраля Мизулина беседует со студентами УрФУ. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи. Екатерина Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече в Уральском федеральном университете (УрФУ) заставила студента, который поставил под сомнение целесообразность срочной службы в армии, публично извиниться. Свидетелем этого стал корреспондент URA.RU. «Тебе может прилететь за дискредитацию нашей армии», — сказала Мизулина парню. После этого он принес сказал: «Хочу сердечно извиниться перед солдатами и срочниками». За несколько минут до этого парень предложил оставить в Вооруженных милах РФ только контрактную форму службы. Мизулина проводит в Екатеринбурге третий день. 5 февраля она встретилась с учениками школы №1, а после поехала закрашивать рекламу наркошопов на зданиях. 6 февраля Мизулина беседует со студентами УрФУ. URA.RU ведет прямую трансляцию со встречи. Екатерина Мизулина получила известность после множественных обращений к правоохранителям в отношении российских блогеров и рэперов. Она неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей, например, жаловалась в МВД на артиста Пашу Техника, обвиняя его в рекламе наркомагазинов и распространении деструктивного контента, обращала внимание военкомата на блогера Даню Милохина, который собирался вернуться в Россию.