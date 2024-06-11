На ЧЭМК выступили с официальным заявлением после задержания гендиректора

11 июня 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

На ЧЭМК подтвердили задержание Павла Ходоровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского На Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) прокомментировали задержание гендиректора Павла Ходоровского. Официальное заявление появилось вечером 11 июня на сайте ЧЭМК. «11.06.2024 был задержан генеральный директор АО „ЧЭМК“ Ходоровский Павел Яковлевич. Задержание не связано с производственной деятельностью АО „ЧЭМК“. Предприятие продолжает работу в штатном режиме», — говорится в заявлении. Сообщается, что обязанности генерального директора временно исполняет первый заместитель гендиректора Владимир Иванченко. Заседание совета директоров АО «ЧЭМК» состоится в самое ближайшее время. Ходоровскому инкриминируется совершение преступления по статье 135 УК РФ (развратные действия с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста). Гендиректора задержали рано утром в его коттедже. По данным URA.RU, в телефоне 72-летнего топ-менеджера оперативники нашли порнографические материалы с девушками-подростками. В ближайшее время в отношении Ходоровского будет избрана мера пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК) прокомментировали задержание гендиректора Павла Ходоровского. Официальное заявление появилось вечером 11 июня на сайте ЧЭМК. «11.06.2024 был задержан генеральный директор АО „ЧЭМК“ Ходоровский Павел Яковлевич. Задержание не связано с производственной деятельностью АО „ЧЭМК“. Предприятие продолжает работу в штатном режиме», — говорится в заявлении. Сообщается, что обязанности генерального директора временно исполняет первый заместитель гендиректора Владимир Иванченко. Заседание совета директоров АО «ЧЭМК» состоится в самое ближайшее время. Ходоровскому инкриминируется совершение преступления по статье 135 УК РФ (развратные действия с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста). Гендиректора задержали рано утром в его коттедже. По данным URA.RU, в телефоне 72-летнего топ-менеджера оперативники нашли порнографические материалы с девушками-подростками. В ближайшее время в отношении Ходоровского будет избрана мера пресечения.