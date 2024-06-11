11 июня 2024

Врио губернатора ХМАО поздравил югорчан с Днем России из аллеи почетных граждан. Видео

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Кухарук поздравил с Днем Победы не только югорчан, но и жителей Макеевки
Кухарук поздравил с Днем Победы не только югорчан, но и жителей Макеевки Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук записал видеопоздравление с Днем России в аллее почетных граждан региона. В нем он поздравил не только югорчан, но и жителей Макеевки.

«Я нахожусь в аллее почетных граждан Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Это дань уважения людям, внесшим своим трудом вклад в будущее Югры, России, развитие и процветание страны. … Поздравляю с Днем России всех жителей Макеевки! Мы вместе были, есть и будем, справимся с решением всех задач. Мы — югорчане, граждане Российской Федерации — одна большая семья. Здоровья, добра, мира всем нам! С праздником! С Днем России!» — сказал Кухарук в видео.

Он также напомнил, что 12 июня, помимо Дня России, в ХМАО отмечается еще несколько праздников — «День рождения» Нижневартовского и Советского районов, Ханты-Мансийска, а также 430-летие Сургута. Врио губернатора поздравил жителей этих муниципалитетов от лица всех югорчан.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук записал видеопоздравление с Днем России в аллее почетных граждан региона. В нем он поздравил не только югорчан, но и жителей Макеевки. «Я нахожусь в аллее почетных граждан Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Это дань уважения людям, внесшим своим трудом вклад в будущее Югры, России, развитие и процветание страны. … Поздравляю с Днем России всех жителей Макеевки! Мы вместе были, есть и будем, справимся с решением всех задач. Мы — югорчане, граждане Российской Федерации — одна большая семья. Здоровья, добра, мира всем нам! С праздником! С Днем России!» — сказал Кухарук в видео. Он также напомнил, что 12 июня, помимо Дня России, в ХМАО отмечается еще несколько праздников — «День рождения» Нижневартовского и Советского районов, Ханты-Мансийска, а также 430-летие Сургута. Врио губернатора поздравил жителей этих муниципалитетов от лица всех югорчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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