Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук записал видеопоздравление с Днем России в аллее почетных граждан региона. В нем он поздравил не только югорчан, но и жителей Макеевки.
«Я нахожусь в аллее почетных граждан Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Это дань уважения людям, внесшим своим трудом вклад в будущее Югры, России, развитие и процветание страны. … Поздравляю с Днем России всех жителей Макеевки! Мы вместе были, есть и будем, справимся с решением всех задач. Мы — югорчане, граждане Российской Федерации — одна большая семья. Здоровья, добра, мира всем нам! С праздником! С Днем России!» — сказал Кухарук в видео.
Он также напомнил, что 12 июня, помимо Дня России, в ХМАО отмечается еще несколько праздников — «День рождения» Нижневартовского и Советского районов, Ханты-Мансийска, а также 430-летие Сургута. Врио губернатора поздравил жителей этих муниципалитетов от лица всех югорчан.
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