11 июня 2024

Гендиректору ЧЭМК Ходоровскому, обвиняемому в сексе с несовершеннолетними, избрали меру пресечения

Гендиректора ЧЭМК Ходоровского отправили в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие летнего спорткомплекса в детском оздоровительном лагере ЧЭМК. Челябинск , ходоровский павел
Ходоровского задержали 11 июня дома Фото:
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Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Задержанного накануне генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского суд отправил под стражу до 10 августа. Такое решение 12 июня было озвучено в Центральном районном суде Челябинска.

«Суд постановил избрать Ходоровскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 10 августа», — сообщили URA.RU в суде.

Ходоровского задержали 11 июня рано утром в его коттедже. Гендиректору ЧЭМК инкриминируется совершение преступления по статье 135 УК РФ («Развратные действия с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста»). По данным URA.RU, в телефоне 72-летнего топ-менеджера были найдены порнографические материалы с девушками-подростками. Ходоровского подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет. Показания на него дал сутенер, рассказал источник URA.RU. Подробности дела собраны в сюжете URA.RU.

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Задержанного накануне генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского суд отправил под стражу до 10 августа. Такое решение 12 июня было озвучено в Центральном районном суде Челябинска. «Суд постановил избрать Ходоровскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 10 августа», — сообщили URA.RU в суде. Ходоровского задержали 11 июня рано утром в его коттедже. Гендиректору ЧЭМК инкриминируется совершение преступления по статье 135 УК РФ («Развратные действия с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста»). По данным URA.RU, в телефоне 72-летнего топ-менеджера были найдены порнографические материалы с девушками-подростками. Ходоровского подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет. Показания на него дал сутенер, рассказал источник URA.RU. Подробности дела собраны в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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