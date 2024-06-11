Гендиректору ЧЭМК Ходоровскому, обвиняемому в сексе с несовершеннолетними, избрали меру пресечения

Задержанного накануне генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского суд отправил под стражу до 10 августа. Такое решение 12 июня было озвучено в Центральном районном суде Челябинска.
«Суд постановил избрать Ходоровскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть до 10 августа», — сообщили URA.RU в суде.
Ходоровского задержали 11 июня рано утром в его коттедже. Гендиректору ЧЭМК инкриминируется совершение преступления по статье 135 УК РФ («Развратные действия с лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста»). По данным URA.RU, в телефоне 72-летнего топ-менеджера были найдены порнографические материалы с девушками-подростками. Ходоровского подозревают в сексе с несовершеннолетними. Предварительно, он вступал в интимную связь с детьми 14-15 лет. Показания на него дал сутенер, рассказал источник URA.RU. Подробности дела собраны в сюжете URA.RU.
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