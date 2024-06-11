Что известно о деле гендиректора ЧЭМК Ходоровского, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними

Гендиректора ЧЭМК Ходоровского отправили в СИЗО за секс со школьницами

12 июня 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Павел Ходоровский отправлен в СИЗО на 2 месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского В Челябинске по подозрению в педофилии задержан гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский. По версии следствия, он вступал в интимную связь с несовершеннолетними, которых ему поставляла сутенерша Дарья Ф. 12 июня Центральный районный суд отправил топ-менеджера в СИЗО на два месяца — до 10 августа. Что известно о Ходоровском и его деле к этому часу, — в материале URA.RU. Ходоровский руководил ЧЭМК с 2001 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кто такой Павел Ходоровский 72-летний Павел Ходоровский родился 19 сентября в 1951 году в Челябинске. Его отец, Яков Наумович, работал начальником цеха на ЧЭМК, а мать преподавала английский язык. После окончания металлургического факультета Челябинского политехнического института (сейчас Южно-Уральский государственный университет) в 1974 году Ходоровский начал свою профессиональную деятельность на заводе профилированного стального настила, а затем работал в патентном институте. Его карьерный изменился в 1991 году, когда он был приглашен на должность помощника генерального директора ЧЭМК по внешнеэкономической деятельности. Спустя пять лет он занял пост коммерческого директора предприятия, а в 2001 году возглавил ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», которым руководил вплоть до ареста. Так Ходоровский прошел путь от рядового сотрудника до руководителя гендиректора ЧЭМК. Про таких руководителей говорят, что это яркий пример успешной карьеры, построенной на основе упорного труда и целеустремленности. Генпрокуратура РФ 26 февраля 2024 года запустила процесс национализации ЧЭМК. Надзорное ведомство посчитало, что комбинат был приватизирован незаконно. Несмотря на это, Ходоровский остался руководить ЧЭМК. Что инкриминируют гендиректору ЧЭМК О задержании Ходоровского стало известно 11 июня. Силовики выломали двери в его коттедже и доставили топ-менеджера в изолятор временного содержания по подозрению в сексе с несовершеннолетними. Предварительно известно, что он вступал в интимную связь с несовершеннолетними 13-15 лет. За это он платил подросткам деньги. Ходоровскому инкриминируют преступления против половой неприкосновенности детей по ряду статей уголовного кодекса. Это часть 4, ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лиц, не достигших 16 лет, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Часть 1, ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией). Также по данным URA.RU расследуется дело по порнографическим материалам с использованием несовершеннолетних. Компрометирующие фотографии с участием детей нашли у Ходоровского в его личном телефоне. Когда и где совершались преступления По версии следствия, в деле Ходоровского фигурируют, по меньшей мере, две несовершеннолетние девочки — одной из них 16 лет, а другая еще младше. Первая девочка получала от Ходоровского плату за предоставление сексуальных услуг, тогда как вторая была объектом развратных действий со стороны бизнесмена. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что детей для развратных действий Ходоровскому поставляли прямо на территорию ЧЭМК. Происходило это с февраля по июнь 2024 года. Следствие не исключает, что пострадавших от развратных действий Ходоровского может быть больше. Как вышли на Ходоровского На топ-менеджера ЧЭМК удалось выйти после задержания Дарьи Ф. Девушка предоставляла ему детей 13-15 лет в качестве проституток. У нее же и были найдены видеоматериалы, на которых показан половой акт 72-летнего Ходоровского с детьми. Именно показания Дарьи стали ключевыми в деле гендиректора ЧЭМК. На суде Дарья рыдала и просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Однако 12 июня ее как и самого Ходоровского, Центральный районный суд отправил в СИЗО на два месяца — до 10 августа. Показания на топ-менеджера дала его бывшая любовница Дарья Ф. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что известно о сообщнице Сейчас на банковском счету Дарья Ф. находится около полутора миллионов рублей, рассказал URA.RU источник в судебной системе. Сама девушка родом из Иваново, в Челябинск она перебралась ради любви. Сюда ее пригласила подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским. Но потом девушка нашла себе парня и уехала с ним из Челябинска, а освободившееся место предложила подруге. Та согласилась и устроилась на работу к Ходоровскому. Какое-то время Дарья Ф. сама вступала в интимную связь с гендиректором ЧЭМК. Сутенерша Ходоровского жила в одном из домов в микрорайоне Академ Риверсайд в Челябинске. По фотографиям в соцсетях и СМИ ее узнали соседи. Момент задержания попал на камеры, установленные в подъезде. На видео показано, как силовики заводят девушку в лифт, возле подъезда она останавливается покурить. Девушка уезжает в одной футболке и шортах. Со слов соседей, из ее квартиры постоянно были слышны крики и громкая музыка. Девушка часто конфликтовала из-за этого с жильцами дома. Реакция работодателя На ЧЭМК выступили с официальным заявлением после задержания гендиректора. Согласно заявлению, арест Ходоровского не связан с деятельностью предприятия, и «ЧЭМК» продолжает функционировать в штатном режиме. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен первый заместитель гендиректора Владимир Иванченко. Совет директоров АО «ЧЭМК» собирается на заседание в ближайшее время для обсуждения дальнейших действий в связи с задержанием Ходоровского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске по подозрению в педофилии задержан гендиректор Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павел Ходоровский. По версии следствия, он вступал в интимную связь с несовершеннолетними, которых ему поставляла сутенерша Дарья Ф. 12 июня Центральный районный суд отправил топ-менеджера в СИЗО на два месяца — до 10 августа. Что известно о Ходоровском и его деле к этому часу, — в материале URA.RU. 72-летний Павел Ходоровский родился 19 сентября в 1951 году в Челябинске. Его отец, Яков Наумович, работал начальником цеха на ЧЭМК, а мать преподавала английский язык. После окончания металлургического факультета Челябинского политехнического института (сейчас Южно-Уральский государственный университет) в 1974 году Ходоровский начал свою профессиональную деятельность на заводе профилированного стального настила, а затем работал в патентном институте. Его карьерный изменился в 1991 году, когда он был приглашен на должность помощника генерального директора ЧЭМК по внешнеэкономической деятельности. Спустя пять лет он занял пост коммерческого директора предприятия, а в 2001 году возглавил ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», которым руководил вплоть до ареста. Так Ходоровский прошел путь от рядового сотрудника до руководителя гендиректора ЧЭМК. Про таких руководителей говорят, что это яркий пример успешной карьеры, построенной на основе упорного труда и целеустремленности. Генпрокуратура РФ 26 февраля 2024 года запустила процесс национализации ЧЭМК. Надзорное ведомство посчитало, что комбинат был приватизирован незаконно. Несмотря на это, Ходоровский остался руководить ЧЭМК. О задержании Ходоровского стало известно 11 июня. Силовики выломали двери в его коттедже и доставили топ-менеджера в изолятор временного содержания по подозрению в сексе с несовершеннолетними. Предварительно известно, что он вступал в интимную связь с несовершеннолетними 13-15 лет. За это он платил подросткам деньги. Ходоровскому инкриминируют преступления против половой неприкосновенности детей по ряду статей уголовного кодекса. Это часть 4, ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лиц, не достигших 16 лет, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Часть 1, ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией). Также по данным URA.RU расследуется дело по порнографическим материалам с использованием несовершеннолетних. Компрометирующие фотографии с участием детей нашли у Ходоровского в его личном телефоне. По версии следствия, в деле Ходоровского фигурируют, по меньшей мере, две несовершеннолетние девочки — одной из них 16 лет, а другая еще младше. Первая девочка получала от Ходоровского плату за предоставление сексуальных услуг, тогда как вторая была объектом развратных действий со стороны бизнесмена. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что детей для развратных действий Ходоровскому поставляли прямо на территорию ЧЭМК. Происходило это с февраля по июнь 2024 года. Следствие не исключает, что пострадавших от развратных действий Ходоровского может быть больше. На топ-менеджера ЧЭМК удалось выйти после задержания Дарьи Ф. Девушка предоставляла ему детей 13-15 лет в качестве проституток. У нее же и были найдены видеоматериалы, на которых показан половой акт 72-летнего Ходоровского с детьми. Именно показания Дарьи стали ключевыми в деле гендиректора ЧЭМК. На суде Дарья рыдала и просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Однако 12 июня ее как и самого Ходоровского, Центральный районный суд отправил в СИЗО на два месяца — до 10 августа. Сейчас на банковском счету Дарья Ф. находится около полутора миллионов рублей, рассказал URA.RU источник в судебной системе. Сама девушка родом из Иваново, в Челябинск она перебралась ради любви. Сюда ее пригласила подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским. Но потом девушка нашла себе парня и уехала с ним из Челябинска, а освободившееся место предложила подруге. Та согласилась и устроилась на работу к Ходоровскому. Какое-то время Дарья Ф. сама вступала в интимную связь с гендиректором ЧЭМК. Сутенерша Ходоровского жила в одном из домов в микрорайоне Академ Риверсайд в Челябинске. По фотографиям в соцсетях и СМИ ее узнали соседи. Момент задержания попал на камеры, установленные в подъезде. На видео показано, как силовики заводят девушку в лифт, возле подъезда она останавливается покурить. Девушка уезжает в одной футболке и шортах. Со слов соседей, из ее квартиры постоянно были слышны крики и громкая музыка. Девушка часто конфликтовала из-за этого с жильцами дома. На ЧЭМК выступили с официальным заявлением после задержания гендиректора. Согласно заявлению, арест Ходоровского не связан с деятельностью предприятия, и «ЧЭМК» продолжает функционировать в штатном режиме. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен первый заместитель гендиректора Владимир Иванченко. Совет директоров АО «ЧЭМК» собирается на заседание в ближайшее время для обсуждения дальнейших действий в связи с задержанием Ходоровского.