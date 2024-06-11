Что известно о девушке, которая предоставляла гендиректору ЧЭМК Ходоровскому детей для секса. Фото, видео

Суд в Челябинске на два месяца арестовал сутенершу гендиректора ЧЭМК

12 июня 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Девушка останется в СИЗО минимум до августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского В Челябинске Центральный районный суд на два месяца отправил в СИЗО сутенершу Дарью Ф., которая предоставляла генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому детей для интимной близости. Первоначально силовики задержали девушку, которая и указала на богатого клиента. На суде Дарья Ф. рыдала и просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Что известно о сутенерше Ходоровского — в подборке URA.RU. Дарья Ф. помогла выйти на Ходоровского На топ-менеджера ЧЭМК удалось выйти после задержания Дарья Ф. Девушка предоставляла детей 13-15 лет в качестве проституток. У нее же и были найдены видеоматериалы, на которых показан половой акт 72-летнего Ходоровского с детьми. Уголовное дело и СИЗО 12 июня Дарью Ф., как и самого Ходоровского, Центральный районный суд отправил в СИЗО на два месяца — до 10 августа. На суде девушка рыдала и просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Сейчас на банковском счету Дарья Ф. находится около полутора миллионов рублей, рассказал URA.RU источник в судебной системе. Сама девушка родом из Иваново, в Челябинск она перебралась ради любви. Сюда ее пригласила подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским. Но потом девушка нашла себе парня и уехала с ним из Челябинска. Вакантное место предложила подруге. Та согласилась и перебралась на работу к Ходоровскому. Какое-то время Дарья Ф. сама вступала в интимную связь с гендиректором ЧЭМК. Что еще известно про челябинскую сутенершу Дарья Ф. жила в одном из домов в микрорайоне Академ Риверсайд в Челябинске. По фотографиям в соцсетях и СМИ ее узнали соседи. Момент задержания попал на камеры, установленные в подъезде (есть в распоряжении URA.RU). На видео показано, как силовики заводят девушку в лифт, возле подъезда она останавливается покурить. Девушка уезжает в одной футболке и шортах. Со слов соседей Дарьи Ф., из ее квартиры постоянно были слышны то крики, то громкая музыка. В чате дома ее часто просили с пониманием относится к людям, которым с утра на работу. Девушка в грубой форме отвечала, что «если услышите на восьмом этаже музыку и крики, знайте это я. И мне не стыдно я Маргенал, мне Статус позволяет (орфография сохранена — прим. URA.RU)». Такой разговор состоялся в чате дома в ноябре прошлого года. Сейчас соседи в чате больше переживают за судьбу пятилетнего ребенка, который остался без мамы. Личные страницы в telegram-канале и «ВКонтакте» У Дарьи Ф. есть личный telegram-канал, где она позиционирует себя как визажист. Клиенты говорят, что стоимость макияжа была у нее ниже рынка — девушка только начала этим увлекаться. В ее telegram-канале чуть более 45 подписчиков, последний пост опубликован 5 июня. На личной странице в социальной сети «ВКонтакте» у девушки выложены фотографии с дорогими машинами, из аэропорта, бани. Есть несколько снимков сына. Последний пост выложен 8 июня. Это репост с одной из групп, в котором говорится, что не нужно боятся перемен и отпускать то, к чему привыкла. «Не бойся встать и уйти оттуда, где не комфортно и насижено. Всегда двигайся вперед и создавай новое в себе и для себя», — говорится в сообщении. Дарья Ф. в лифте дома Страница Дарьи Ф. в социальной сети «ВКонтакте» Девушка, видимо, любила путешествовать Страница Дарьи Ф. в социальной сети «ВКонтакте» Фото из салона машины Страница Дарьи Ф. в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске Центральный районный суд на два месяца отправил в СИЗО сутенершу Дарью Ф., которая предоставляла генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому детей для интимной близости. Первоначально силовики задержали девушку, которая и указала на богатого клиента. На суде Дарья Ф. рыдала и просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Что известно о сутенерше Ходоровского — в подборке URA.RU. На топ-менеджера ЧЭМК удалось выйти после задержания Дарья Ф. Девушка предоставляла детей 13-15 лет в качестве проституток. У нее же и были найдены видеоматериалы, на которых показан половой акт 72-летнего Ходоровского с детьми. 12 июня Дарью Ф., как и самого Ходоровского, Центральный районный суд отправил в СИЗО на два месяца — до 10 августа. На суде девушка рыдала и просила не разлучать ее с пятилетним сыном. Сейчас на банковском счету Дарья Ф. находится около полутора миллионов рублей, рассказал URA.RU источник в судебной системе. Сама девушка родом из Иваново, в Челябинск она перебралась ради любви. Сюда ее пригласила подруга, которая сама долго состояла в интимных отношениях с Ходоровским. Но потом девушка нашла себе парня и уехала с ним из Челябинска. Вакантное место предложила подруге. Та согласилась и перебралась на работу к Ходоровскому. Какое-то время Дарья Ф. сама вступала в интимную связь с гендиректором ЧЭМК. Дарья Ф. жила в одном из домов в микрорайоне Академ Риверсайд в Челябинске. По фотографиям в соцсетях и СМИ ее узнали соседи. Момент задержания попал на камеры, установленные в подъезде (есть в распоряжении URA.RU). На видео показано, как силовики заводят девушку в лифт, возле подъезда она останавливается покурить. Девушка уезжает в одной футболке и шортах. Со слов соседей Дарьи Ф., из ее квартиры постоянно были слышны то крики, то громкая музыка. В чате дома ее часто просили с пониманием относится к людям, которым с утра на работу. Девушка в грубой форме отвечала, что «если услышите на восьмом этаже музыку и крики, знайте это я. И мне не стыдно я Маргенал, мне Статус позволяет (орфография сохранена — прим. URA.RU)». Такой разговор состоялся в чате дома в ноябре прошлого года. Сейчас соседи в чате больше переживают за судьбу пятилетнего ребенка, который остался без мамы. У Дарьи Ф. есть личный telegram-канал, где она позиционирует себя как визажист. Клиенты говорят, что стоимость макияжа была у нее ниже рынка — девушка только начала этим увлекаться. В ее telegram-канале чуть более 45 подписчиков, последний пост опубликован 5 июня. На личной странице в социальной сети «ВКонтакте» у девушки выложены фотографии с дорогими машинами, из аэропорта, бани. Есть несколько снимков сына. Последний пост выложен 8 июня. Это репост с одной из групп, в котором говорится, что не нужно боятся перемен и отпускать то, к чему привыкла. «Не бойся встать и уйти оттуда, где не комфортно и насижено. Всегда двигайся вперед и создавай новое в себе и для себя», — говорится в сообщении.