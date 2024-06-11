На сцене ХМАО в День России выступил легендарный музыкальный коллектив. Видео

В Ханты-Мансийске «Хор Турецкого» покорил зрителей своим выступлением

12 июня 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Хор выступил на сцене КТЦ «Югра-Классик (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU На сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске (ХМАО) выступил музыкальный коллектив, состоящий из мужчин, «Хор Турецкого». Об этом сообщило правительство региона. Концерт прошел во время празднования сразу двух торжественных событий. »«Хор Турецкого»» на главной сцене Югры в День России. Многоголосье, живой звук, невероятные, искренние эмоции покорили жителей окружной столицы», — написало правительство Югры в telegram-канале. Концерт прошел 12 июня — в День России, а также в день празднования 442-летия города. Во время концерта зал рукоплескал известным музыкантам. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился с артистами после концерта, поблагодарил за выступление и поздравил с праздником. В День России группа «Любэ» выступила в Сургуте. На концерт «Любэ» пришли более двух тысяч сургутян. Кроме того, сразу два города отметили 12 июня не только праздник страны, а и знаковые даты. Ханты-Мансийску исполнилось 442 года, а Сургут отпраздновал 430-летие. В связи с этим в городах проходили разные мероприятия. В частности, сотни жителей Сургута пришли на концерт легендарного ансамбля «Сябры». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске (ХМАО) выступил музыкальный коллектив, состоящий из мужчин, «Хор Турецкого». Об этом сообщило правительство региона. Концерт прошел во время празднования сразу двух торжественных событий. »«Хор Турецкого»» на главной сцене Югры в День России. Многоголосье, живой звук, невероятные, искренние эмоции покорили жителей окружной столицы», — написало правительство Югры в telegram-канале. Концерт прошел 12 июня — в День России, а также в день празднования 442-летия города. Во время концерта зал рукоплескал известным музыкантам. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился с артистами после концерта, поблагодарил за выступление и поздравил с праздником. В День России группа «Любэ» выступила в Сургуте. На концерт «Любэ» пришли более двух тысяч сургутян. Кроме того, сразу два города отметили 12 июня не только праздник страны, а и знаковые даты. Ханты-Мансийску исполнилось 442 года, а Сургут отпраздновал 430-летие. В связи с этим в городах проходили разные мероприятия. В частности, сотни жителей Сургута пришли на концерт легендарного ансамбля «Сябры».