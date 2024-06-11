11 июня 2024

На сцене ХМАО в День России выступил легендарный музыкальный коллектив. Видео

В Ханты-Мансийске «Хор Турецкого» покорил зрителей своим выступлением
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Прием от имени губернатора Свердловской области в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2018. Екатеринбург, хор турецкого
Хор выступил на сцене КТЦ «Югра-Классик (архивное фото) Фото:

На сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске (ХМАО) выступил музыкальный коллектив, состоящий из мужчин, «Хор Турецкого». Об этом сообщило правительство региона. Концерт прошел во время празднования сразу двух торжественных событий.

»«Хор Турецкого»» на главной сцене Югры в День России. Многоголосье, живой звук, невероятные, искренние эмоции покорили жителей окружной столицы», — написало правительство Югры в telegram-канале. Концерт прошел 12 июня — в День России, а также в день празднования 442-летия города.

Во время концерта зал рукоплескал известным музыкантам. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился с артистами после концерта, поблагодарил за выступление и поздравил с праздником.

В День России группа «Любэ» выступила в Сургуте. На концерт «Любэ» пришли более двух тысяч сургутян. Кроме того, сразу два города отметили 12 июня не только праздник страны, а и знаковые даты. Ханты-Мансийску исполнилось 442 года, а Сургут отпраздновал 430-летие. В связи с этим в городах проходили разные мероприятия. В частности, сотни жителей Сургута пришли на концерт легендарного ансамбля «Сябры».

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На сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске (ХМАО) выступил музыкальный коллектив, состоящий из мужчин, «Хор Турецкого». Об этом сообщило правительство региона. Концерт прошел во время празднования сразу двух торжественных событий. »«Хор Турецкого»» на главной сцене Югры в День России. Многоголосье, живой звук, невероятные, искренние эмоции покорили жителей окружной столицы», — написало правительство Югры в telegram-канале. Концерт прошел 12 июня — в День России, а также в день празднования 442-летия города. Во время концерта зал рукоплескал известным музыкантам. Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук встретился с артистами после концерта, поблагодарил за выступление и поздравил с праздником. В День России группа «Любэ» выступила в Сургуте. На концерт «Любэ» пришли более двух тысяч сургутян. Кроме того, сразу два города отметили 12 июня не только праздник страны, а и знаковые даты. Ханты-Мансийску исполнилось 442 года, а Сургут отпраздновал 430-летие. В связи с этим в городах проходили разные мероприятия. В частности, сотни жителей Сургута пришли на концерт легендарного ансамбля «Сябры».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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