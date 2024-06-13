Кимаковский: ВСУ покинули позиции в Красногоровке

В юго-западной части Красногоровки армия Украины оставила свои позиции. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«На юго-западе Красноговоровки наши артиллерия и ВКС не дали противнику шанса. Под этим натиском вооруженные формирования Украины ушли. Кто мог уйти», — заявил Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что ВСУ несут большие потери на этом направлении.
Красногоровка находится севернее Марьинки и южнее Первомайского. С апреля началась активное продвижение на этом участке фронта. Это в дальнейшем позволит выйти на другие направления, в том числе и к Курахово — ближайшей конституционной границы области.
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