Кимаковский: ВСУ покинули позиции в Красногоровке

13 июня 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Украинские военные вышли из части Красногоровки Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В юго-западной части Красногоровки армия Украины оставила свои позиции. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «На юго-западе Красноговоровки наши артиллерия и ВКС не дали противнику шанса. Под этим натиском вооруженные формирования Украины ушли. Кто мог уйти», — заявил Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что ВСУ несут большие потери на этом направлении. Красногоровка находится севернее Марьинки и южнее Первомайского. С апреля началась активное продвижение на этом участке фронта. Это в дальнейшем позволит выйти на другие направления, в том числе и к Курахово — ближайшей конституционной границы области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В юго-западной части Красногоровки армия Украины оставила свои позиции. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «На юго-западе Красноговоровки наши артиллерия и ВКС не дали противнику шанса. Под этим натиском вооруженные формирования Украины ушли. Кто мог уйти», — заявил Игорь Кимаковский, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что ВСУ несут большие потери на этом направлении. Красногоровка находится севернее Марьинки и южнее Первомайского. С апреля началась активное продвижение на этом участке фронта. Это в дальнейшем позволит выйти на другие направления, в том числе и к Курахово — ближайшей конституционной границы области.