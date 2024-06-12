Стало известно, когда в Екатеринбург приедет гроза молодых рэперов Мизулина

Глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина прилетит в Екатеринбург 13 июня

13 июня 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина пока не раскрывает, чем будет заниматься в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, будет в Екатеринбурге уже 13 июня. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Всем доброе утро! Хорошего дня и хорошего настроения, но мы с Вовой вылетаем в Екатеринбург», — сказала Мизулина на видео. Ранее она анонсировала приезд на Урал, о своих планах глава «Лиги безопасного интернета» не сообщила, но уточнила, что в этот раз встречи с молодежью не будет. Последний раз Мизулина приезжала в Екатеринбург в феврале. Тогда за пару дней она успела встретиться со школьниками, а на следующий день отправилась учить жизни студентов УрФУ и бороться с наркограффити. На встрече Мизулина вступила в дискуссию с парнем, который поставил под сомнения целесообразность срочной службы в армии. Глава лиги потребовала извинений и пригрозила студенту уголовной ответственностью. Полная встреча со студентами — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, будет в Екатеринбурге уже 13 июня. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Всем доброе утро! Хорошего дня и хорошего настроения, но мы с Вовой вылетаем в Екатеринбург», — сказала Мизулина на видео. Ранее она анонсировала приезд на Урал, о своих планах глава «Лиги безопасного интернета» не сообщила, но уточнила, что в этот раз встречи с молодежью не будет. Последний раз Мизулина приезжала в Екатеринбург в феврале. Тогда за пару дней она успела встретиться со школьниками, а на следующий день отправилась учить жизни студентов УрФУ и бороться с наркограффити. На встрече Мизулина вступила в дискуссию с парнем, который поставил под сомнения целесообразность срочной службы в армии. Глава лиги потребовала извинений и пригрозила студенту уголовной ответственностью. Полная встреча со студентами — в онлайн-трансляции URA.RU.