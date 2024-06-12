12 июня 2024

Стало известно, когда в Екатеринбург приедет гроза молодых рэперов Мизулина

Глава «Лиги безопасного интернета» Мизулина прилетит в Екатеринбург 13 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург, топ, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина пока не раскрывает, чем будет заниматься в Екатеринбурге Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, будет в Екатеринбурге уже 13 июня. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Всем доброе утро! Хорошего дня и хорошего настроения, но мы с Вовой вылетаем в Екатеринбург», — сказала Мизулина на видео. Ранее она анонсировала приезд на Урал, о своих планах глава «Лиги безопасного интернета» не сообщила, но уточнила, что в этот раз встречи с молодежью не будет.

Последний раз Мизулина приезжала в Екатеринбург в феврале. Тогда за пару дней она успела встретиться со школьниками, а на следующий день отправилась учить жизни студентов УрФУ и бороться с наркограффити. На встрече Мизулина вступила в дискуссию с парнем, который поставил под сомнения целесообразность срочной службы в армии. Глава лиги потребовала извинений и пригрозила студенту уголовной ответственностью. Полная встреча со студентами — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сделавшая себе имя на преследовании молодых блогеров и рэперов, будет в Екатеринбурге уже 13 июня. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Всем доброе утро! Хорошего дня и хорошего настроения, но мы с Вовой вылетаем в Екатеринбург», — сказала Мизулина на видео. Ранее она анонсировала приезд на Урал, о своих планах глава «Лиги безопасного интернета» не сообщила, но уточнила, что в этот раз встречи с молодежью не будет. Последний раз Мизулина приезжала в Екатеринбург в феврале. Тогда за пару дней она успела встретиться со школьниками, а на следующий день отправилась учить жизни студентов УрФУ и бороться с наркограффити. На встрече Мизулина вступила в дискуссию с парнем, который поставил под сомнения целесообразность срочной службы в армии. Глава лиги потребовала извинений и пригрозила студенту уголовной ответственностью. Полная встреча со студентами — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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