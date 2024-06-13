Генштаб ВСУ признал тяжелую ситуацию на краматорском направлении

13 июня 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Украинская армия не может сдержать натиск ВС РФ на краматорском направлении, признали в Генштабе ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На краматорском направлении у армии Украины сложилась тяжелая ситуация. Об этом заявили в Генштабе ВСУ. «На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная», — говорится в сообщении Генштаба в telegram-канале. На краматорском направлении находится Часов Яр. Сейчас за него активно развиваются бои. 13 июня рядом с городом были поражены техника, несколько опорных пунктов, а также личный состав ВСУ. 11 числа под удар попали два украинских танка. После освобождения Часова Яра ВС РФ смогут создать плацдарм, который станет надежной опорой для зачистки северной части Донецкой области от армии Украины. Об этом заявил военкор «Украины.ру» Александр Чаленко, отметив, что Часов Яр — это последняя крепость на пути к Краматорску. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На краматорском направлении у армии Украины сложилась тяжелая ситуация. Об этом заявили в Генштабе ВСУ. «На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная», — говорится в сообщении Генштаба в telegram-канале. На краматорском направлении находится Часов Яр. Сейчас за него активно развиваются бои. 13 июня рядом с городом были поражены техника, несколько опорных пунктов, а также личный состав ВСУ. 11 числа под удар попали два украинских танка. После освобождения Часова Яра ВС РФ смогут создать плацдарм, который станет надежной опорой для зачистки северной части Донецкой области от армии Украины. Об этом заявил военкор «Украины.ру» Александр Чаленко, отметив, что Часов Яр — это последняя крепость на пути к Краматорску.