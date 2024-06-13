ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ у Часова Яра

Минобороны РФ: поражены техника и личный состав ВСУ у Часова Яра

13 июня 2024 в 07:09 Размер текста - 17 +

ВС РФ поразили технику, опорные пункты, а также личный состав противника около Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчеты реактивных систем залпового огня „Град“ ударили по выявленным позициям противника, нанеся огневое поражение противнику 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что удар по ВСУ был нанесен около Часова Яра, а в операции участвовал артиллерийский полк ВДВ. Позиции противника были выявлены во время разведки с воздуха. Ранее на этом направлении ВС РФ поразили два танка. Также под удар попал расчет БПЛА, который располагался в здании. ВС РФ продвигаются к Часову Яру с весны. Там для ВСУ сложилась сложная ситуация, ведь они вынуждены перебрасывать свои подразделения на харьковское направление, отмечал военкор Юрий Котенок. По его словам, оставшихся сил в Донецкой области не хватает для удержания кварталов.