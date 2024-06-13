ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ у Часова Яра

Минобороны РФ: поражены техника и личный состав ВСУ у Часова Яра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, артиллерия,  stock
ВС РФ продолжают продвигаться на часовоярском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ поразили технику, опорные пункты, а также личный состав противника около Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты реактивных систем залпового огня „Град“ ударили по выявленным позициям противника, нанеся огневое поражение противнику 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что удар по ВСУ был нанесен около Часова Яра, а в операции участвовал артиллерийский полк ВДВ. Позиции противника были выявлены во время разведки с воздуха.

Новость по теме
Чем для России и Украины важен Часов Яр, в котором активно продвигаются ВС РФ. Карта

Ранее на этом направлении ВС РФ поразили два танка. Также под удар попал расчет БПЛА, который располагался в здании.

ВС РФ продвигаются к Часову Яру с весны. Там для ВСУ сложилась сложная ситуация, ведь они вынуждены перебрасывать свои подразделения на харьковское направление, отмечал военкор Юрий Котенок. По его словам, оставшихся сил в Донецкой области не хватает для удержания кварталов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС РФ поразили технику, опорные пункты, а также личный состав противника около Часова Яра. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчеты реактивных систем залпового огня „Град“ ударили по выявленным позициям противника, нанеся огневое поражение противнику 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что удар по ВСУ был нанесен около Часова Яра, а в операции участвовал артиллерийский полк ВДВ. Позиции противника были выявлены во время разведки с воздуха. Ранее на этом направлении ВС РФ поразили два танка. Также под удар попал расчет БПЛА, который располагался в здании. ВС РФ продвигаются к Часову Яру с весны. Там для ВСУ сложилась сложная ситуация, ведь они вынуждены перебрасывать свои подразделения на харьковское направление, отмечал военкор Юрий Котенок. По его словам, оставшихся сил в Донецкой области не хватает для удержания кварталов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...