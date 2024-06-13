Райффайзенбанк с 1 июля прекратит начисление процентов по накопительным счетам

«Райффайзен» Банк закончит начисление процентов по накопительным счетам с июля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что 30 июня будут выплачены проценты за июнь согласно действующим ставкам по тарифам.
Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перестала сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе. Перечень банков, которых коснулась эта мера, не уточняется, однако она точно не затронула российский «Райффайзенбанк».
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«Райффайзен» Банк закончит начисление процентов по накопительным счетам с июля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что 30 июня будут выплачены проценты за июнь согласно действующим ставкам по тарифам. Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перестала сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе. Перечень банков, которых коснулась эта мера, не уточняется, однако она точно не затронула российский «Райффайзенбанк».