Райффайзенбанк с 1 июля прекратит начисление процентов по накопительным счетам

13 июня 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

30 июня будут выплачены проценты за июнь согласно действующим ставкам по тарифам, сообщили в «Райффайзен» Банке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Райффайзен» Банк закончит начисление процентов по накопительным счетам с июля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам», — говорится в сообщении , опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что 30 июня будут выплачены проценты за июнь согласно действующим ставкам по тарифам. Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перестала сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе. Перечень банков, которых коснулась эта мера, не уточняется, однако она точно не затронула российский «Райффайзенбанк». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Райффайзен» Банк закончит начисление процентов по накопительным счетам с июля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что 30 июня будут выплачены проценты за июнь согласно действующим ставкам по тарифам. Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перестала сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе. Перечень банков, которых коснулась эта мера, не уточняется, однако она точно не затронула российский «Райффайзенбанк».