Райффайзенбанк с 1 июля прекратит начисление процентов по накопительным счетам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Банки. Челябинск, райффайзен банк
30 июня будут выплачены проценты за июнь согласно действующим ставкам по тарифам, сообщили в «Райффайзен» Банке Фото:

«Райффайзен» Банк закончит начисление процентов по накопительным счетам с июля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что 30 июня будут выплачены проценты за июнь согласно действующим ставкам по тарифам.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перестала сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе. Перечень банков, которых коснулась эта мера, не уточняется, однако она точно не затронула российский «Райффайзенбанк».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Райффайзен» Банк закончит начисление процентов по накопительным счетам с июля текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе банка. «С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте. Там добавили, что 30 июня будут выплачены проценты за июнь согласно действующим ставкам по тарифам. Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перестала сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе. Перечень банков, которых коснулась эта мера, не уточняется, однако она точно не затронула российский «Райффайзенбанк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...