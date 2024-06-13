Куйвашев дал новому министру неделю на раскачку

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал неделю новому главе областного минтранса Александру Толкачеву, чтобы войти в курс дел. Такие сроки он обозначил на заседании правительства, рассказал URA.RU один из участников встречи.
«Толкачева представили, а потом губернатор сказал, что у того есть неделя, чтобы вникнуть в дела — перед новой встречей с ним», — поделился собеседник. О назначении Александра Толкачева на пост главы областного минтранса стало известно днем 11 июня. Сегодня у него первый рабочий день в новой должности.
До этого он руководил Юго-Западным управлением Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в Ростове-на-Дону, куда перешел после отставки с поста главы Талицы в августе 2023-го. Округом он руководил 13 лет, а запомнился, в том числе, тем, что на него было совершено покушение. Как ранее писало агентство, переговоры, чтобы выйти на работу в свердловское правительство, Толкачев вел полгода.
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