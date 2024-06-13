Великобритания ввела санкции против Мосбиржи

Британия внесла в санкционный список более 40 новых позиций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Великобритания внесла в санкционный список против России Московскую биржу и еще свыше 40 позиций. Об этом сообщили в британском правительстве.
«Британия, как и обещала, расширила антироссийский санкционный список. <…> Ограничения введены, в том числе, и против Московской биржи», — передает
Ранее из-за санкций США Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро. Также отмечается, что в санкционный список Минфина Штатов вошли и китайские компании.
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