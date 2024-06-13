Великобритания ввела санкции против Мосбиржи

13 июня 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Британия внесла в санкционный список более 40 новых позиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания внесла в санкционный список против России Московскую биржу и еще свыше 40 позиций. Об этом сообщили в британском правительстве. «Британия, как и обещала, расширила антироссийский санкционный список. <…> Ограничения введены, в том числе, и против Московской биржи», — передает правительство страны. Отмечается, что в список санкций внесено свыше 40 позиций. Ранее из-за санкций США Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро. Также отмечается, что в санкционный список Минфина Штатов вошли и китайские компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания внесла в санкционный список против России Московскую биржу и еще свыше 40 позиций. Об этом сообщили в британском правительстве. «Британия, как и обещала, расширила антироссийский санкционный список. <…> Ограничения введены, в том числе, и против Московской биржи», — передает правительство страны. Отмечается, что в список санкций внесено свыше 40 позиций. Ранее из-за санкций США Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро. Также отмечается, что в санкционный список Минфина Штатов вошли и китайские компании.