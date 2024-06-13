Великобритания ввела санкции против Мосбиржи

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Британия внесла в санкционный список более 40 новых позиций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания внесла в санкционный список против России Московскую биржу и еще свыше 40 позиций. Об этом сообщили в британском правительстве.

«Британия, как и обещала, расширила антироссийский санкционный список. <…> Ограничения введены, в том числе, и против Московской биржи», — передает правительство страны. Отмечается, что в список санкций внесено свыше 40 позиций.

Ранее из-за санкций США Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро. Также отмечается, что в санкционный список Минфина Штатов вошли и китайские компании.

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Великобритания внесла в санкционный список против России Московскую биржу и еще свыше 40 позиций. Об этом сообщили в британском правительстве. «Британия, как и обещала, расширила антироссийский санкционный список. <…> Ограничения введены, в том числе, и против Московской биржи», — передает правительство страны. Отмечается, что в список санкций внесено свыше 40 позиций. Ранее из-за санкций США Мосбиржа заявила, что с 13 июня не будет проводить торги доллара и евро. Также отмечается, что в санкционный список Минфина Штатов вошли и китайские компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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