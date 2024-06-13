ЦБ начнет устанавливать курсы доллара и евро

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ЦБ будет устанавливать курсы валют с 13 июня
ЦБ будет устанавливать курсы валют с 13 июня Фото:

Центральный банк начнет устанавливать официальные курсы доллара и евро. Такая процедура появится уже с 13 июня. 

«Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю», — говорится в заявлении ЦБ. Курсы будут учитываться на основе данных отчетности банков по результатам заключенных конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. 

Такие изменения в расчетах вводятся на случай отсутствия валютных торгов на Московской Бирже. Ранее она прекратила торги с долларами из-за санкций США, позже аналогичные ограничения ввела Великобритания.

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Центральный банк начнет устанавливать официальные курсы доллара и евро. Такая процедура появится уже с 13 июня.  «Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю», — говорится в заявлении ЦБ. Курсы будут учитываться на основе данных отчетности банков по результатам заключенных конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.  Такие изменения в расчетах вводятся на случай отсутствия валютных торгов на Московской Бирже. Ранее она прекратила торги с долларами из-за санкций США, позже аналогичные ограничения ввела Великобритания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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