ЦБ начнет устанавливать курсы доллара и евро

Центральный банк начнет устанавливать официальные курсы доллара и евро. Такая процедура появится уже с 13 июня.
«Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю», — говорится в заявлении ЦБ. Курсы будут учитываться на основе данных отчетности банков по результатам заключенных конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
Такие изменения в расчетах вводятся на случай отсутствия валютных торгов на Московской Бирже. Ранее она прекратила торги с долларами из-за санкций США, позже аналогичные ограничения ввела Великобритания.
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