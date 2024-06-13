ВСУ атаковали Новую Каховку и Алешки, есть погибший и раненые

13 июня 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

В Алешках из-за атаки ВСУ ранены два мирных жителя, сообщил Владимир Сальдо Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силы обстреляли Новую Каховку и Алешки в Херсонской области. В результате один человек погиб, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «В Новой Каховке в результате прилета снаряда погибла 78-летняя женщина», — говорится в сообщении Сальдо, опубликованном в telegram-канале. Он добавил, что там же получил ранения мужчина. По словам Сальдо, в Алешках из-за атаки ВСУ ранены два мирных жителя, все трое пострадавших доставлены в больницу. Кроме того, в Новокаховском городском округе обстрелом также повреждены электросети, заключил губернатор. Ранее трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Пострадавших госпитализировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские силы обстреляли Новую Каховку и Алешки в Херсонской области. В результате один человек погиб, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «В Новой Каховке в результате прилета снаряда погибла 78-летняя женщина», — говорится в сообщении Сальдо, опубликованном в telegram-канале. Он добавил, что там же получил ранения мужчина. По словам Сальдо, в Алешках из-за атаки ВСУ ранены два мирных жителя, все трое пострадавших доставлены в больницу. Кроме того, в Новокаховском городском округе обстрелом также повреждены электросети, заключил губернатор. Ранее трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Пострадавших госпитализировали.