ВСУ атаковали Новую Каховку и Алешки, есть погибший и раненые

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
В Алешках из-за атаки ВСУ ранены два мирных жителя, сообщил Владимир Сальдо Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские силы обстреляли Новую Каховку и Алешки в Херсонской области. В результате один человек погиб, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Новой Каховке в результате прилета снаряда погибла 78-летняя женщина», — говорится в сообщении Сальдо, опубликованном в telegram-канале. Он добавил, что там же получил ранения мужчина.

По словам Сальдо, в Алешках из-за атаки ВСУ ранены два мирных жителя, все трое пострадавших доставлены в больницу. Кроме того, в Новокаховском городском округе обстрелом также повреждены электросети, заключил губернатор.

Ранее трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Пострадавших госпитализировали.

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Украинские силы обстреляли Новую Каховку и Алешки в Херсонской области. В результате один человек погиб, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «В Новой Каховке в результате прилета снаряда погибла 78-летняя женщина», — говорится в сообщении Сальдо, опубликованном в telegram-канале. Он добавил, что там же получил ранения мужчина. По словам Сальдо, в Алешках из-за атаки ВСУ ранены два мирных жителя, все трое пострадавших доставлены в больницу. Кроме того, в Новокаховском городском округе обстрелом также повреждены электросети, заключил губернатор. Ранее трое сотрудников НТВ получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Пострадавших госпитализировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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