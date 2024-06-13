Названа причина тяжелых ранений сотрудников НТВ

Корреспонденты телеканала НТВ были ранены в Горловке в ДНР, предположительно, из-за удара украинского БПЛА. Они находятся в коме. Об этом заявили в оперативных службах.
«Причиной ранений съемочной группы телекомпании НТВ в Горловке ДНР мог стать украинский беспилотник», — заявили оперативники. Их слова передает ТАСС.
Кроме того, военкор Александр Коц также прокомментировал эту ситуацию в своем telegram-канале. «Очевидно, оператор украинского БПЛА специально выцеливал именно репортеров», — заявил военкор.
Ранее сообщалось, что в Горловке были ранены трое сотрудников НТВ. Среди них корреспондент Алексей Ивлиев и еще двое человек, сообщил мэр города Иван Приходько. Позже медики уточили, что все трое находятся в коме, их разместили в операционной.
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