Названа причина тяжелых ранений сотрудников НТВ

ТАСС: журналисты НТВ могли быть ранены беспилотником Украины
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Репортеры НТВ могли быть ранены БПЛА Украины, заявили оперативники Фото:

Корреспонденты телеканала НТВ были ранены в Горловке в ДНР, предположительно, из-за удара украинского БПЛА. Они находятся в коме. Об этом заявили в оперативных службах.

«Причиной ранений съемочной группы телекомпании НТВ в Горловке ДНР мог стать украинский беспилотник», — заявили оперативники. Их слова передает ТАСС.

Кроме того, военкор Александр Коц также прокомментировал эту ситуацию в своем telegram-канале. «Очевидно, оператор украинского БПЛА специально выцеливал именно репортеров», — заявил военкор.

Ранее сообщалось, что в Горловке были ранены трое сотрудников НТВ. Среди них корреспондент Алексей Ивлиев и еще двое человек, сообщил мэр города Иван Приходько. Позже медики уточили, что все трое находятся в коме, их разместили в операционной.

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Корреспонденты телеканала НТВ были ранены в Горловке в ДНР, предположительно, из-за удара украинского БПЛА. Они находятся в коме. Об этом заявили в оперативных службах. «Причиной ранений съемочной группы телекомпании НТВ в Горловке ДНР мог стать украинский беспилотник», — заявили оперативники. Их слова передает ТАСС. Кроме того, военкор Александр Коц также прокомментировал эту ситуацию в своем telegram-канале. «Очевидно, оператор украинского БПЛА специально выцеливал именно репортеров», — заявил военкор. Ранее сообщалось, что в Горловке были ранены трое сотрудников НТВ. Среди них корреспондент Алексей Ивлиев и еще двое человек, сообщил мэр города Иван Приходько. Позже медики уточили, что все трое находятся в коме, их разместили в операционной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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