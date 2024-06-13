Названа причина тяжелых ранений сотрудников НТВ

ТАСС: журналисты НТВ могли быть ранены беспилотником Украины

13 июня 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Репортеры НТВ могли быть ранены БПЛА Украины, заявили оперативники Фото: Стас Этвеш © URA.RU Корреспонденты телеканала НТВ были ранены в Горловке в ДНР, предположительно, из-за удара украинского БПЛА. Они находятся в коме. Об этом заявили в оперативных службах. «Причиной ранений съемочной группы телекомпании НТВ в Горловке ДНР мог стать украинский беспилотник», — заявили оперативники. Их слова передает ТАСС. Кроме того, военкор Александр Коц также прокомментировал эту ситуацию в своем telegram-канале. «Очевидно, оператор украинского БПЛА специально выцеливал именно репортеров», — заявил военкор. Ранее сообщалось, что в Горловке были ранены трое сотрудников НТВ. Среди них корреспондент Алексей Ивлиев и еще двое человек, сообщил мэр города Иван Приходько. Позже медики уточили, что все трое находятся в коме, их разместили в операционной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корреспонденты телеканала НТВ были ранены в Горловке в ДНР, предположительно, из-за удара украинского БПЛА. Они находятся в коме. Об этом заявили в оперативных службах. «Причиной ранений съемочной группы телекомпании НТВ в Горловке ДНР мог стать украинский беспилотник», — заявили оперативники. Их слова передает ТАСС. Кроме того, военкор Александр Коц также прокомментировал эту ситуацию в своем telegram-канале. «Очевидно, оператор украинского БПЛА специально выцеливал именно репортеров», — заявил военкор. Ранее сообщалось, что в Горловке были ранены трое сотрудников НТВ. Среди них корреспондент Алексей Ивлиев и еще двое человек, сообщил мэр города Иван Приходько. Позже медики уточили, что все трое находятся в коме, их разместили в операционной.