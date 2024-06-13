Зеленский заявил, что Си Цзиньпин дал ему слово не поставлять оружие России

Китайский председатель Си Цзиньпин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не поставлять вооружения России. Об этом рассказал глава Украины на пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.
«Если он (Си Цзиньпин — прим. URA.RU) тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать (продавать вооружения РФ — прим. URA.RU), он дал слово», — сказал президент Украины во время трансляции на youtube-канале Associated Press. Так он ответил на вопрос, снабжает ли Китай оружием Россию для конфликта с Украиной. Пекин отвергает обвинения в поставках оружия РФ.
На Западе высказывались, что Китай якобы может поставлять оружие России. The Washington Post писал, будто это могло происходить еще в 2022 году. Однако Евросоюз не нашел доказательств.
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