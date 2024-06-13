13 июня 2024

Зеленский заявил, что Си Цзиньпин дал ему слово не поставлять оружие России

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Си Цзиньпин пообещал не поставлять вооружение РФ
Си Цзиньпин пообещал не поставлять вооружение РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китайский председатель Си Цзиньпин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не поставлять вооружения России. Об этом рассказал глава Украины на пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом. 

«Если он (Си Цзиньпин — прим. URA.RU) тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать (продавать вооружения РФ — прим. URA.RU), он дал слово», — сказал президент Украины во время трансляции на youtube-канале Associated Press. Так он ответил на вопрос, снабжает ли Китай оружием Россию для конфликта с Украиной. Пекин отвергает обвинения в поставках оружия РФ.

На Западе высказывались, что Китай якобы может поставлять оружие России. The Washington Post писал, будто это могло происходить еще в 2022 году. Однако Евросоюз не нашел доказательств.  

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Китайский председатель Си Цзиньпин пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не поставлять вооружения России. Об этом рассказал глава Украины на пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом.  «Если он (Си Цзиньпин — прим. URA.RU) тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать (продавать вооружения РФ — прим. URA.RU), он дал слово», — сказал президент Украины во время трансляции на youtube-канале Associated Press. Так он ответил на вопрос, снабжает ли Китай оружием Россию для конфликта с Украиной. Пекин отвергает обвинения в поставках оружия РФ. На Западе высказывались, что Китай якобы может поставлять оружие России. The Washington Post писал, будто это могло происходить еще в 2022 году. Однако Евросоюз не нашел доказательств.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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