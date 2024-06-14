Вслед за Тюменью и Челябинском курганцы начали сдавать БДСМ-квартиру

Курганцы вслед за Тюменью и Екатеринбургом начали сдавать в аренду жилье в БДСМ-стиле. Клиентам предлагают тематический интерьер и атрибутику, а также обещают полную конфиденциальность. Об этом сообщается на одном из популярных сайтов с объявлениями.
«Волшебное пространство для взрослых 18+. Конфиденциальность 100%», — говорится в описании объявления.
Посетителям предлагают большую двухместную кровать и различные тематические девайсы. Автор объявления отмечает, что все оборудование проходит обязательную санитарную обработку.
Ранее URA.RU писало, что в Челябинске предлагать арендовать БДСМ-жилье на двоих. Также квартиры для тематических встреч бронируют в Тюмени.
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