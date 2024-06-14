Вслед за Тюменью и Челябинском курганцы начали сдавать БДСМ-квартиру

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В Кургане начали сдавать БДСМ-квартиру
В Кургане начали сдавать БДСМ-квартиру Фото:

Курганцы вслед за Тюменью и Екатеринбургом начали сдавать в аренду жилье в БДСМ-стиле. Клиентам предлагают тематический интерьер и атрибутику, а также обещают полную конфиденциальность. Об этом сообщается на одном из популярных сайтов с объявлениями.

«Волшебное пространство для взрослых 18+. Конфиденциальность 100%», — говорится в описании объявления. 

Посетителям предлагают большую двухместную кровать и различные тематические девайсы. Автор объявления отмечает, что все оборудование проходит обязательную санитарную обработку. 

Ранее URA.RU писало, что в Челябинске предлагать арендовать БДСМ-жилье на двоих. Также квартиры для тематических встреч бронируют в Тюмени.

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Курганцы вслед за Тюменью и Екатеринбургом начали сдавать в аренду жилье в БДСМ-стиле. Клиентам предлагают тематический интерьер и атрибутику, а также обещают полную конфиденциальность. Об этом сообщается на одном из популярных сайтов с объявлениями. «Волшебное пространство для взрослых 18+. Конфиденциальность 100%», — говорится в описании объявления.  Посетителям предлагают большую двухместную кровать и различные тематические девайсы. Автор объявления отмечает, что все оборудование проходит обязательную санитарную обработку.  Ранее URA.RU писало, что в Челябинске предлагать арендовать БДСМ-жилье на двоих. Также квартиры для тематических встреч бронируют в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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