Тюменцы забронировали БДСМ-апартаменты на 14 февраля

Стоимость тематических апартаментов в Тюмени начинается от 2000 рублей
Жители Тюмени забронировали почти все БДСМ-апартаменты на День святого Валентина. Информация об этом указана на сервисе бесплатных объявлений.
«Тематические апартаменты для влюбленных в стиле БДCМ. Место, где можно шикарно и необычно провести время. Надоело однообразие, тогда вам точно нужно к нам», — указано на сайте бронирования. Апартаменты заняты 14 февраля.
Всего на сервисе размещены пять квартир подобной тематики. Четыре из них забронированы на День святого Валентина. Стоимость аренды начинается от 2 000 рублей в сутки.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.