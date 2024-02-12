Тюменцы забронировали БДСМ-апартаменты на 14 февраля

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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, маска, бдсм
Стоимость тематических апартаментов в Тюмени начинается от 2000 рублей Фото:

Жители Тюмени забронировали почти все БДСМ-апартаменты на День святого Валентина. Информация об этом указана на сервисе бесплатных объявлений.

«Тематические апартаменты для влюбленных в стиле БДCМ. Место, где можно шикарно и необычно провести время. Надоело однообразие, тогда вам точно нужно к нам», — указано на сайте бронирования. Апартаменты заняты 14 февраля.

Всего на сервисе размещены пять квартир подобной тематики. Четыре из них забронированы на День святого Валентина. Стоимость аренды начинается от 2 000 рублей в сутки.

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Жители Тюмени забронировали почти все БДСМ-апартаменты на День святого Валентина. Информация об этом указана на сервисе бесплатных объявлений. «Тематические апартаменты для влюбленных в стиле БДCМ. Место, где можно шикарно и необычно провести время. Надоело однообразие, тогда вам точно нужно к нам», — указано на сайте бронирования. Апартаменты заняты 14 февраля. Всего на сервисе размещены пять квартир подобной тематики. Четыре из них забронированы на День святого Валентина. Стоимость аренды начинается от 2 000 рублей в сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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