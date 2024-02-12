Тюменцы забронировали БДСМ-апартаменты на 14 февраля

Стоимость тематических апартаментов в Тюмени начинается от 2000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени забронировали почти все БДСМ-апартаменты на День святого Валентина. Информация об этом указана на сервисе бесплатных объявлений.

«Тематические апартаменты для влюбленных в стиле БДCМ. Место, где можно шикарно и необычно провести время. Надоело однообразие, тогда вам точно нужно к нам», — указано на сайте бронирования. Апартаменты заняты 14 февраля.

Всего на сервисе размещены пять квартир подобной тематики. Четыре из них забронированы на День святого Валентина. Стоимость аренды начинается от 2 000 рублей в сутки.