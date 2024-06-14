СК найдет всех причастных к убийству оператора НТВ Валерия Кожина

Следственный комитет России устанавливает причастных к убийству оператора Валерия Кожина. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале «Следком».
«Следственный комитет России установит всех причастных к убийству оператора Валерия Кожина. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ, ст. 144 УК РФ (убийство, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — сообщает tg-канал.
Оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин работал в зоне СВО и погиб во время обстрела Горловки, Донецкой народной республики. Вместе с ним был ранен военный журналист Алексей Ивлиев.
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