Жителям Кургана объяснили причины аварии на водопроводе

14 июня 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Авария на водопроводе не связана с реконструкцией «Арбинки» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана опровергла связь между реконструкцией Арбинских водоочистных сооружений и аварией на водопроводе, случившейся вечером 11 июня. По информации властей, полученной от «Водного союза», причиной происшествия стала подвижка грунта. Об этом сообщается на официальной странице мэрии «ВКонтакте». Вечером 11 июня на водопроводе, идущем от «Арбинки» в Курган, произошла авария. Некоторые жители решили, что это произошло из-за реконструкции водоочистных сооружений. Однако в администрации города опровергли этот факт: «Авария произошла по причине подвижки грунта в результате паводка на сильно заболоченном участке. Отключение воды не связано с проведением реконструкции Арбинских очистных сооружений». В мэрии подчеркнули, что работы по устранению аварии проходят круглые сутки. Также в администрации Кургана добавили, что компания «Водный союз», которая снабжает город холодной водой, предупреждала о предстоящем отключении и напоминала о необходимости запастись водой заранее. В мэрии подчеркнули, что ресурс подавался жителям под низким давлением в течение нескольких дней, пока это было возможно. Вода вернется в дома курганцев после устранения аварии незамедлительно. Причиной аварии на водопроводе стала подвижка грунта ВКонтакте - Город Курган Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Кургана опровергла связь между реконструкцией Арбинских водоочистных сооружений и аварией на водопроводе, случившейся вечером 11 июня. По информации властей, полученной от «Водного союза», причиной происшествия стала подвижка грунта. Об этом сообщается на официальной странице мэрии «ВКонтакте». Вечером 11 июня на водопроводе, идущем от «Арбинки» в Курган, произошла авария. Некоторые жители решили, что это произошло из-за реконструкции водоочистных сооружений. Однако в администрации города опровергли этот факт: «Авария произошла по причине подвижки грунта в результате паводка на сильно заболоченном участке. Отключение воды не связано с проведением реконструкции Арбинских очистных сооружений». В мэрии подчеркнули, что работы по устранению аварии проходят круглые сутки. Также в администрации Кургана добавили, что компания «Водный союз», которая снабжает город холодной водой, предупреждала о предстоящем отключении и напоминала о необходимости запастись водой заранее. В мэрии подчеркнули, что ресурс подавался жителям под низким давлением в течение нескольких дней, пока это было возможно. Вода вернется в дома курганцев после устранения аварии незамедлительно.