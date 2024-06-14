Генсек НАТО ответил на предложение Путина закончить конфликт на Украине

Предложение президента России Владимира Путина о выводе ВСУ из новых регионов РФ для прекращения огня является частью стратегии достижения военных целей России. Такое предположение сделал генсек Нато Йенс Столтенберг.
«Озвученное Путиным условие вывода ВСУ из новых регионов РФ для прекращения огня станет достижением военных целей России», — заявил Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО. Трансляция его выступления идет на официальном сайте альянса. По его словам, страны НАТО продолжат оказывать военную поддержку ВСУ, несмотря на новые инициативы Москвы.
Ранее Путин озвучил условия для немедленного прекращения огня на Украине. Он предложил Киеву вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и объявить о внеблоковом статусе страны, передает «Ридус». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что Киев не собирается всерьез рассматривать условия России по прекращению огня на Украине.
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