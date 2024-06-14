Пентагон ответил на мирное предложение Путина по Украине

Глава Пентагона Остин: Путин не имеет права ставить условия Украине в конфликте

14 июня 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Путин должен вывести ВС РФ с украинской территории, заявил Остин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин не может ставить Киеву условия по окончанию конфликта в стране. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, добавив, что российский лидер может вывести войска с киевской территории и завершить спецоперацию сейчас. Новость по теме Путин предложил Украине закончить конфликт: новые условия. Видео «Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — заявил Остин на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости. Также он добавил, что глава РФ может на данный момент остановить конфликт и призвать вывести свои войска с территории Украины. Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что делает последнее предложение Украине по урегулированию ситуации в стране. Он отметил, что это не заморозка происходящего, а завершение. Согласно предложению, Киев должен вывести свои войска с суверенных границ и не вступать в НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин не может ставить Киеву условия по окончанию конфликта в стране. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, добавив, что российский лидер может вывести войска с киевской территории и завершить спецоперацию сейчас. «Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — заявил Остин на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости. Также он добавил, что глава РФ может на данный момент остановить конфликт и призвать вывести свои войска с территории Украины. Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что делает последнее предложение Украине по урегулированию ситуации в стране. Он отметил, что это не заморозка происходящего, а завершение. Согласно предложению, Киев должен вывести свои войска с суверенных границ и не вступать в НАТО.