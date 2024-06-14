Пентагон ответил на мирное предложение Путина по Украине

Глава Пентагона Остин: Путин не имеет права ставить условия Украине в конфликте
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Ллойд Остин,  stock
Путин должен вывести ВС РФ с украинской территории, заявил Остин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин не может ставить Киеву условия по окончанию конфликта в стране. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, добавив, что российский лидер может вывести войска с киевской территории и завершить спецоперацию сейчас.

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«Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — заявил Остин на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости. Также он добавил, что глава РФ может на данный момент остановить конфликт и призвать вывести свои войска с территории Украины.

Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что делает последнее предложение Украине по урегулированию ситуации в стране. Он отметил, что это не заморозка происходящего, а завершение. Согласно предложению, Киев должен вывести свои войска с суверенных границ и не вступать в НАТО.

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Президент РФ Владимир Путин не может ставить Киеву условия по окончанию конфликта в стране. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, добавив, что российский лидер может вывести войска с киевской территории и завершить спецоперацию сейчас. «Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — заявил Остин на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости. Также он добавил, что глава РФ может на данный момент остановить конфликт и призвать вывести свои войска с территории Украины. Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что делает последнее предложение Украине по урегулированию ситуации в стране. Он отметил, что это не заморозка происходящего, а завершение. Согласно предложению, Киев должен вывести свои войска с суверенных границ и не вступать в НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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