Пентагон ответил на мирное предложение Путина по Украине

Президент РФ Владимир Путин не может ставить Киеву условия по окончанию конфликта в стране. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, добавив, что российский лидер может вывести войска с киевской территории и завершить спецоперацию сейчас.
«Я думаю, знаете ли, он, с моей точки зрения, не вправе диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира», — заявил Остин на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова передает РИА Новости. Также он добавил, что глава РФ может на данный момент остановить конфликт и призвать вывести свои войска с территории Украины.
Ранее Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что делает последнее предложение Украине по урегулированию ситуации в стране. Он отметил, что это не заморозка происходящего, а завершение. Согласно предложению, Киев должен вывести свои войска с суверенных границ и не вступать в НАТО.
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