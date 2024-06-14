В Шебекино увеличилось число погибших при обрушении подъезда дома. Фото

14 июня 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Двух жителей спасли с пятого этажа дома, в котором обрушился подъезд Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области https://t.me/vvgladkov/7851 новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Количество пострадавших при обрушении дома в Шебекино (Белгородская область) увеличилось до пяти. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На данный момент количество раненых увеличилось до 5. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — написал Гладков в своем telegram -канале. Он добавил, что сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей, еще двух спасли с пятого этажа при помощи лестницы. Сейчас на месте ЧП работают 79 сотрудников оперслужб и 21 единица техники. Ранее, 14 июня, в результате атаки со стороны Украины в Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома. СМИ сообщали, что из-под завалов доносились крики детей. Обновлено в 17:00 по мск: С пятого этажа частично разрушенного дома спасли еще четырех человек. Об этом сообщили в МЧС РФ . Фото: МЧС Белгородской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество пострадавших при обрушении дома в Шебекино (Белгородская область) увеличилось до пяти. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На данный момент количество раненых увеличилось до 5. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей, еще двух спасли с пятого этажа при помощи лестницы. Сейчас на месте ЧП работают 79 сотрудников оперслужб и 21 единица техники. Ранее, 14 июня, в результате атаки со стороны Украины в Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома. СМИ сообщали, что из-под завалов доносились крики детей. Обновлено в 17:00 по мск: С пятого этажа частично разрушенного дома спасли еще четырех человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.