В Шебекино увеличилось число погибших при обрушении подъезда дома. Фото

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Подъезд жилого дома обрушился в Белгороде
Двух жителей спасли с пятого этажа дома, в котором обрушился подъезд Фото:
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Количество пострадавших при обрушении дома в Шебекино (Белгородская область) увеличилось до пяти. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На данный момент количество раненых увеличилось до 5. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей, еще двух спасли с пятого этажа при помощи лестницы. Сейчас на месте ЧП работают 79 сотрудников оперслужб и 21 единица техники.

Ранее, 14 июня, в результате атаки со стороны Украины в Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома. СМИ сообщали, что из-под завалов доносились крики детей.

Обновлено в 17:00 по мск:

С пятого этажа частично разрушенного дома спасли еще четырех человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.

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Количество пострадавших при обрушении дома в Шебекино (Белгородская область) увеличилось до пяти. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На данный момент количество раненых увеличилось до 5. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей, еще двух спасли с пятого этажа при помощи лестницы. Сейчас на месте ЧП работают 79 сотрудников оперслужб и 21 единица техники. Ранее, 14 июня, в результате атаки со стороны Украины в Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома. СМИ сообщали, что из-под завалов доносились крики детей. Обновлено в 17:00 по мск: С пятого этажа частично разрушенного дома спасли еще четырех человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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