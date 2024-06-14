Количество пострадавших при обрушении дома в Шебекино (Белгородская область) увеличилось до пяти. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На данный момент количество раненых увеличилось до 5. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей, еще двух спасли с пятого этажа при помощи лестницы. Сейчас на месте ЧП работают 79 сотрудников оперслужб и 21 единица техники.
Ранее, 14 июня, в результате атаки со стороны Украины в Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома. СМИ сообщали, что из-под завалов доносились крики детей.
Обновлено в 17:00 по мск:
С пятого этажа частично разрушенного дома спасли еще четырех человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.
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Количество пострадавших при обрушении дома в Шебекино (Белгородская область) увеличилось до пяти. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. «На данный момент количество раненых увеличилось до 5. В медицинские учреждения доставляются трое, двоим медицинская помощь оказана на месте — от госпитализации они отказались», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники МЧС достали из-под завалов двух жителей, еще двух спасли с пятого этажа при помощи лестницы. Сейчас на месте ЧП работают 79 сотрудников оперслужб и 21 единица техники. Ранее, 14 июня, в результате атаки со стороны Украины в Шебекино обрушился подъезд многоквартирного дома. СМИ сообщали, что из-под завалов доносились крики детей. Обновлено в 17:00 по мск: С пятого этажа частично разрушенного дома спасли еще четырех человек. Об этом сообщили в МЧС РФ.