Что со здоровьем Карла III, слух о смерти которого запустили СМИ

Информация о смерти Карла III оказалась ложной

18 марта 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Карл III не стал скрывать свое заболевание Фото: EPA/TASS Российские СМИ 18 марта публиковали новости о предполагаемой смерти короля Британии Карла III. Они ссылались на сайт Букингемского дворца, который ничего не сообщал по этому поводу. Однако позже во дворце опровергли информацию, отметив что Карл III занимается своей работой. URA.RU рассказывает о состоянии здоровья короля. Как Карл III стал королем Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Она была похоронена 19 сентября в Часовне Святого Георгия VI в замке Уиндзор рядом со своим супругом принцем Филиппом. Королева была у власти более 70 лет, став самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании. Похороны Елизаветы II посетили мировые лидеры, но Россия приглашена не была. Новым правителем стал ее сын Чарльз, взявший имя Карл III. Король Британии объявил сына Уильяма принцем Уэльским. Он также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые «продолжают устраивать свои жизни за рубежом». Что со здоровьем короля Британии Карл III был доставлен 26 января для лечения простаты в частную лондонскую больницу. Тогда во дворце сообщили, что подобное лечение он проходит каждый год. Спустя несколько дней стало известно, что король перенес операцию по удалению увеличенной простаты в лондонской клинике. Во дворце заявили, что в период восстановления он будет доступен для государственных вопросов. После выписки Карл хотел вернуться к занятиям правительственными бумагами. Однако уже 5 февраля представители королевской семьи объявили о раке, который выявили в результате диагностических тестов у Карла III. Он начал лечение и временно отложил общественные обязанности. Карл был оперативно доставлен в Лондон для старта терапии. Он настроен оптимистично и стремится вернуться к королевским делам как можно быстрее. По словам представителей дворца, Карл III решил не умалчивать о своем заболевании, чтобы избежать лишних слухов. Он надеется на то, что это поможет обществу лучше понимать всех тех, кто страдает от рака. Букингемский дворец не уточнил, какая форма онкологии у Карла III, однако отдельно было упомянуто, что у монарха не «рак простаты». Результаты тестов не разглашаются. Новость по теме Как на Западе отреагировали на новость о раке у короля Карла III Многие мировые лидеры отреагировали на печальные известия о здоровье короля Британии. Американский президент Джо Байден заявил, что переживает из-за состояния Карла III, добавив, что надеется на личный разговор с ним. Экс-глава США Дональд Трамп также сообщил, что беспокоится о короле, назвав его замечательным человеком. Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нилл в соцсетях выразила соболезнования в связи с ухудшением здоровья Карла III и пожелала ему выздоровления. С пожеланиями скорейшего выздоровления обратились и канадский лидер Джастин Трюдо, и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Король Чарльз 17 марта заявил о намерении присутствовать на «Цветном шествии Джейн» в честь своего дня рождения, если позволит здоровье, сообщили в Daily Mail . По информации издания, возможно, его придется везти в карете, если потребуют врачи. Помощники короля изучают способы, с помощью которых Карл III мог бы принять участие в мероприятии. Однако 18 марта российские СМИ начали публиковать новости, что король Карл III якобы скончался. Они ссылались на сайт Букингемского дворца, который ничего не сообщал по этому поводу. Спустя некоторое время во дворце сообщили, что король Британии Карл III жив, он продолжает свою работу и занимается частными делами. Кому перейдет престол после Карла III Больше всего шансов занять место Карла III у его старшего сына принца Уильяма. После смерти Елизаветы II трон достался Карлу III, и его старший сын автоматически получил титул принца Уэльского, что делает его наиболее вероятным претендентом на престол. Принц Уильям пользуется широкой поддержкой общества, это отражается в высоких рейтингах его популярности. Его безупречная репутация, отсутствие скандалов в отличие от других родственников, таких как его брат принц Гарри и дядя принц Эндрю, делают его наиболее подходящим кандидатом. Благодаря активному участию в общественной жизни и благотворительности принц Уильям укрепляет свои позиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские СМИ 18 марта публиковали новости о предполагаемой смерти короля Британии Карла III. Они ссылались на сайт Букингемского дворца, который ничего не сообщал по этому поводу. Однако позже во дворце опровергли информацию, отметив что Карл III занимается своей работой. URA.RU рассказывает о состоянии здоровья короля. Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал (Шотландия). Она была похоронена 19 сентября в Часовне Святого Георгия VI в замке Уиндзор рядом со своим супругом принцем Филиппом. Королева была у власти более 70 лет, став самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании. Похороны Елизаветы II посетили мировые лидеры, но Россия приглашена не была. Новым правителем стал ее сын Чарльз, взявший имя Карл III. Король Британии объявил сына Уильяма принцем Уэльским. Он также выразил любовь сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые «продолжают устраивать свои жизни за рубежом». Карл III был доставлен 26 января для лечения простаты в частную лондонскую больницу. Тогда во дворце сообщили, что подобное лечение он проходит каждый год. Спустя несколько дней стало известно, что король перенес операцию по удалению увеличенной простаты в лондонской клинике. Во дворце заявили, что в период восстановления он будет доступен для государственных вопросов. После выписки Карл хотел вернуться к занятиям правительственными бумагами. Однако уже 5 февраля представители королевской семьи объявили о раке, который выявили в результате диагностических тестов у Карла III. Он начал лечение и временно отложил общественные обязанности. Карл был оперативно доставлен в Лондон для старта терапии. Он настроен оптимистично и стремится вернуться к королевским делам как можно быстрее. По словам представителей дворца, Карл III решил не умалчивать о своем заболевании, чтобы избежать лишних слухов. Он надеется на то, что это поможет обществу лучше понимать всех тех, кто страдает от рака. Букингемский дворец не уточнил, какая форма онкологии у Карла III, однако отдельно было упомянуто, что у монарха не «рак простаты». Результаты тестов не разглашаются. Многие мировые лидеры отреагировали на печальные известия о здоровье короля Британии. Американский президент Джо Байден заявил, что переживает из-за состояния Карла III, добавив, что надеется на личный разговор с ним. Экс-глава США Дональд Трамп также сообщил, что беспокоится о короле, назвав его замечательным человеком. Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нилл в соцсетях выразила соболезнования в связи с ухудшением здоровья Карла III и пожелала ему выздоровления. С пожеланиями скорейшего выздоровления обратились и канадский лидер Джастин Трюдо, и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе. Король Чарльз 17 марта заявил о намерении присутствовать на «Цветном шествии Джейн» в честь своего дня рождения, если позволит здоровье, сообщили в Daily Mail. По информации издания, возможно, его придется везти в карете, если потребуют врачи. Помощники короля изучают способы, с помощью которых Карл III мог бы принять участие в мероприятии. Однако 18 марта российские СМИ начали публиковать новости, что король Карл III якобы скончался. Они ссылались на сайт Букингемского дворца, который ничего не сообщал по этому поводу. Спустя некоторое время во дворце сообщили, что король Британии Карл III жив, он продолжает свою работу и занимается частными делами. Больше всего шансов занять место Карла III у его старшего сына принца Уильяма. После смерти Елизаветы II трон достался Карлу III, и его старший сын автоматически получил титул принца Уэльского, что делает его наиболее вероятным претендентом на престол. Принц Уильям пользуется широкой поддержкой общества, это отражается в высоких рейтингах его популярности. Его безупречная репутация, отсутствие скандалов в отличие от других родственников, таких как его брат принц Гарри и дядя принц Эндрю, делают его наиболее подходящим кандидатом. Благодаря активному участию в общественной жизни и благотворительности принц Уильям укрепляет свои позиции.