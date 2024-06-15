Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с Турчаком и полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым.
«Турчак назначен врио главы Республики Алтай. В связи с этим он обратился в партию с просьбой освободить его от обязанностей [секретарь генсовета]. Это уважительная причина», — заявил Дмитрий Медведев. Запись встречи опубликована на странице Медведева в соцсети «
Он также поблагодарил Турчака за проделанную работу. Врио секретаря генсовета назначен Якушев.
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