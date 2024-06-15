Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР. Видео

15 июня 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Ранее Андрей Турчак был назначен врио главы Республики Алтай Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с Турчаком и полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. Статья по теме Путин назначил Турчака на регион, где не признают начальников «Турчак назначен врио главы Республики Алтай. В связи с этим он обратился в партию с просьбой освободить его от обязанностей [секретарь генсовета]. Это уважительная причина», — заявил Дмитрий Медведев. Запись встречи опубликована на странице Медведева в соцсети « Вконтакте ». Он также поблагодарил Турчака за проделанную работу. Врио секретаря генсовета назначен Якушев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с Турчаком и полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. «Турчак назначен врио главы Республики Алтай. В связи с этим он обратился в партию с просьбой освободить его от обязанностей [секретарь генсовета]. Это уважительная причина», — заявил Дмитрий Медведев. Запись встречи опубликована на странице Медведева в соцсети «Вконтакте». Он также поблагодарил Турчака за проделанную работу. Врио секретаря генсовета назначен Якушев.