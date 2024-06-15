Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР. Видео

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, турчак андрей
Ранее Андрей Турчак был назначен врио главы Республики Алтай Фото:

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с Турчаком и полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым.

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«Турчак назначен врио главы Республики Алтай. В связи с этим он обратился в партию с просьбой освободить его от обязанностей [секретарь генсовета]. Это уважительная причина», — заявил Дмитрий Медведев. Запись встречи опубликована на странице Медведева в соцсети «Вконтакте».

Он также поблагодарил Турчака за проделанную работу. Врио секретаря генсовета назначен Якушев.

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с Турчаком и полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. «Турчак назначен врио главы Республики Алтай. В связи с этим он обратился в партию с просьбой освободить его от обязанностей [секретарь генсовета]. Это уважительная причина», — заявил Дмитрий Медведев. Запись встречи опубликована на странице Медведева в соцсети «Вконтакте». Он также поблагодарил Турчака за проделанную работу. Врио секретаря генсовета назначен Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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