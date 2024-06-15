Якушев пообещал на новом посту продолжить выполнять поставленные Путиным задачи

15 июня 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Якушев заявил, что на новом посту будет выполнять задачи по достижению национальных целей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев был назначен на должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» и сообщил, что будет выполнять задачи, поставленные главой РФ Владимиром Путиным. На этот пост его назначил председатель «Единой России» и зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Сейчас Правительство готовит новые национальные проекты — естественно, „Единая Россия“ уже принимает и в дальнейшем будет принимать самое активное участие в этих вопросах. Мы с Андреем Анатольевичем [Турчаком] давно друг друга знаем, и продолжим эту работу», — заявил Якушев на встрече с Медведевым и врио губернатором Республики Алтай Андреем Турчаком. Его слова передает telegram-канал политической партии. Также Якушев уточнил, что будет выполнять на новом посту задачи и народные программы, которые прописаны в Указе Президента о достижении национальных целей, и которые Владимир Путин поставил во время своего послания Федеральному собранию. Также врио секретаря генсовета партии отметил, что преемственность будет сохранена. В свою очередь, Андрей Турчак оказал поддержку Якушеву. «Готов оказывать Владимиру Якушеву — как товарищу по партии и как человеку, которого уважаю — всю необходимую поддержку», — написал он в своем telegram-канале . Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета политической партии «Единая Россия». На этой должности он сменил Андрея Турчака, занимавшего пост с 2017 года. 4 июня Путин предложил ему возглавить Республику Алтай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев был назначен на должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» и сообщил, что будет выполнять задачи, поставленные главой РФ Владимиром Путиным. На этот пост его назначил председатель «Единой России» и зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Сейчас Правительство готовит новые национальные проекты — естественно, „Единая Россия“ уже принимает и в дальнейшем будет принимать самое активное участие в этих вопросах. Мы с Андреем Анатольевичем [Турчаком] давно друг друга знаем, и продолжим эту работу», — заявил Якушев на встрече с Медведевым и врио губернатором Республики Алтай Андреем Турчаком. Его слова передает telegram-канал политической партии. Также Якушев уточнил, что будет выполнять на новом посту задачи и народные программы, которые прописаны в Указе Президента о достижении национальных целей, и которые Владимир Путин поставил во время своего послания Федеральному собранию. Также врио секретаря генсовета партии отметил, что преемственность будет сохранена. В свою очередь, Андрей Турчак оказал поддержку Якушеву. «Готов оказывать Владимиру Якушеву — как товарищу по партии и как человеку, которого уважаю — всю необходимую поддержку», — написал он в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев стал основным кандидатом на пост секретаря генсовета политической партии «Единая Россия». На этой должности он сменил Андрея Турчака, занимавшего пост с 2017 года. 4 июня Путин предложил ему возглавить Республику Алтай.