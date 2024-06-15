Якушев впервые на новой должности обратился к членам «Единой России»

15 июня 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Якушев призвал трудиться в «Единой России» также, как трудятся военные ВС РФ на передовой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, назначенный врио секретаря генсовета «Единой России», провел встречу с сотрудниками центрального исполкома партии. Он призвал показать достойные результаты в избирательных кампаниях и обозначил задачи на ближайшее будущее.



«В этом году в регионах пройдет большое количество избирательных кампаний, и „Единая Россия“ должна показать на них достойные результаты», — заявил Якушев на встрече. Его слова передает политическая партия. На встрече с сотрудниками Центрального исполкома Якушев отметил свою долгую принадлежность к «Единой России» и знание партийной работы не только «на земле», но теперь и «наверху». Он отметил, что преемственность будет сохранена. Врио секретаря генсовета партии обозначил продолжение работы над реализацией народной программы и выполнением поручений Владимира Путина, поставленных в послании Федеральному собранию и Указе о достижении национальных целей. В конце встречи Якушев напомнил слова Путина о необходимости трудиться в политической партии в напряженное время так же, как работают российские военные на фронте. Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске в Республике Башкортостан. Он получил высшее образование в Тюменском государственном университете, где изучал правоведение и финансы и кредит. Также Якушев является кандидатом экономических наук. Свою профессиональную деятельность Владимир Якушев начал в 1993 году, занимая различные должности. В 2001 году он стал вице-губернатором Тюменской области, а в 2005 году был назначен главой Тюмени. С 2005 по 2018 годы он исполнял обязанности губернатора Тюменской области. После этого, с 2018 по 2020 год, Якушев работал министром строительства и ЖКХ РФ. С ноября 2020 года он исполняет обязанности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Владимир Якушев также занимает должность члена Бюро Высшего совета партии и Высшего совета. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 15 июня назначил Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии «Единая Россия». Он сменил на этом посту Андрея Турчака, которому Владимир Путин 4 июня предложил возглавить Республику Алтай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, назначенный врио секретаря генсовета «Единой России», провел встречу с сотрудниками центрального исполкома партии. Он призвал показать достойные результаты в избирательных кампаниях и обозначил задачи на ближайшее будущее. «В этом году в регионах пройдет большое количество избирательных кампаний, и „Единая Россия“ должна показать на них достойные результаты», — заявил Якушев на встрече. Его слова передает политическая партия. На встрече с сотрудниками Центрального исполкома Якушев отметил свою долгую принадлежность к «Единой России» и знание партийной работы не только «на земле», но теперь и «наверху». Он отметил, что преемственность будет сохранена. Врио секретаря генсовета партии обозначил продолжение работы над реализацией народной программы и выполнением поручений Владимира Путина, поставленных в послании Федеральному собранию и Указе о достижении национальных целей. В конце встречи Якушев напомнил слова Путина о необходимости трудиться в политической партии в напряженное время так же, как работают российские военные на фронте. Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске в Республике Башкортостан. Он получил высшее образование в Тюменском государственном университете, где изучал правоведение и финансы и кредит. Также Якушев является кандидатом экономических наук. Свою профессиональную деятельность Владимир Якушев начал в 1993 году, занимая различные должности. В 2001 году он стал вице-губернатором Тюменской области, а в 2005 году был назначен главой Тюмени. С 2005 по 2018 годы он исполнял обязанности губернатора Тюменской области. После этого, с 2018 по 2020 год, Якушев работал министром строительства и ЖКХ РФ. С ноября 2020 года он исполняет обязанности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Владимир Якушев также занимает должность члена Бюро Высшего совета партии и Высшего совета. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 15 июня назначил Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии «Единая Россия». Он сменил на этом посту Андрея Турчака, которому Владимир Путин 4 июня предложил возглавить Республику Алтай.