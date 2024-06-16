Член ОС при ГУФСИН Блохин: мелкие нарушения в СИЗО Ростова привели к ЧП

16 июня 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Сотрудники СИЗО в Ростове могут получить наказания, которые соответствуют их действиям до ЧП, заявил Юрий Блохин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону по итогам проверки, вероятнее всего, выявят множество незначительных нарушений, которые в совокупности и привели к захвату заложников. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил член общественного совета при ГУФСИН России по Ростовской области, бывший член ОНК Ростовской области Юрий Блохин. «Практика показывает, что в случая ЧП проводятся тщательные проверки и выявляются нарушения. Это как закон о служебной деятельности. После ЧП начинают выявлять, какие инструкции были нарушены, это логика деятельности любых государственных учреждений. Иногда выявляют такие отступления от инструкций, которые не имеют значения. Здесь они сыграли роковую роль», — заявил Юрий Блохин в разговоре с журналистом агентства. Он отметил, что различные нарушения и отступления от инструкций сотрудниками СИЗО сыграли роковую роль в данной ситуации. Также член общественного совета при ГУФСИН России по региону рассказал, что сейчас трудно сказать, что грозит сотрудникам изолятора, не уследившим за осужденными. «В зависимости от действий. Сейчас неизвестно, что произошло, потому что информация подавалась так, что через камеру выбили окно в дежурную часть, а позже выяснилось, что с разных этажей [осужденные] спустились во двор и сидели до утра. Кто-то не следил за камерами видеонаблюдения — у него будет одна ответственность, кто-то пропустил запрещенные предметы. Сейчас в общем невозможно говорить, что будет», — отметил эксперт. Ранее сообщалось, что в СИЗО-1 Ростова-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. У них в камерах обнаружили флаги террористической группировки ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и оружие. В результате преступники были ликвидированы, заложников освободили, один из них получил ножевое ранение в ходе операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону по итогам проверки, вероятнее всего, выявят множество незначительных нарушений, которые в совокупности и привели к захвату заложников. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил член общественного совета при ГУФСИН России по Ростовской области, бывший член ОНК Ростовской области Юрий Блохин. «Практика показывает, что в случая ЧП проводятся тщательные проверки и выявляются нарушения. Это как закон о служебной деятельности. После ЧП начинают выявлять, какие инструкции были нарушены, это логика деятельности любых государственных учреждений. Иногда выявляют такие отступления от инструкций, которые не имеют значения. Здесь они сыграли роковую роль», — заявил Юрий Блохин в разговоре с журналистом агентства. Он отметил, что различные нарушения и отступления от инструкций сотрудниками СИЗО сыграли роковую роль в данной ситуации. Также член общественного совета при ГУФСИН России по региону рассказал, что сейчас трудно сказать, что грозит сотрудникам изолятора, не уследившим за осужденными. «В зависимости от действий. Сейчас неизвестно, что произошло, потому что информация подавалась так, что через камеру выбили окно в дежурную часть, а позже выяснилось, что с разных этажей [осужденные] спустились во двор и сидели до утра. Кто-то не следил за камерами видеонаблюдения — у него будет одна ответственность, кто-то пропустил запрещенные предметы. Сейчас в общем невозможно говорить, что будет», — отметил эксперт. Ранее сообщалось, что в СИЗО-1 Ростова-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. У них в камерах обнаружили флаги террористической группировки ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и оружие. В результате преступники были ликвидированы, заложников освободили, один из них получил ножевое ранение в ходе операции.