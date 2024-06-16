КП: несколько силовиков получили ранения при спасении заложников в СИЗО Ростова

16 июня 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

В СИЗО-1 Ростова осужденные взяли в заложники двух сотрудников изолятора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников В ходе штурма ростовского СИЗО, в котором заключенные захватили заложников, есть пострадавшие. Тяжелых ранений нет. Об этом сообщило «КП». «Один сотрудник получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, второй обратился в травмпункт с резаными ранениями», — отметило «КП». Там же сообщили, что третьему пострадавшему помощь оказали на месте. Ранее сообщалось о том, что в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Baza передавала, что во время проведения спасательной операции один из заложников получил ножевое ранение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе штурма ростовского СИЗО, в котором заключенные захватили заложников, есть пострадавшие. Тяжелых ранений нет. Об этом сообщило «КП». «Один сотрудник получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, второй обратился в травмпункт с резаными ранениями», — отметило «КП». Там же сообщили, что третьему пострадавшему помощь оказали на месте. Ранее сообщалось о том, что в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Baza передавала, что во время проведения спасательной операции один из заложников получил ножевое ранение.