КП: несколько силовиков получили ранения при спасении заложников в СИЗО Ростова

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В СИЗО-1 Ростова осужденные взяли в заложники двух сотрудников изолятора Фото:
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В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В ходе штурма ростовского СИЗО, в котором заключенные захватили заложников, есть пострадавшие. Тяжелых ранений нет. Об этом сообщило «КП».

«Один сотрудник получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, второй обратился в травмпункт с резаными ранениями», — отметило «КП». Там же сообщили, что третьему пострадавшему помощь оказали на месте.

Ранее сообщалось о том, что в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Baza передавала, что во время проведения спасательной операции один из заложников получил ножевое ранение.

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В ходе штурма ростовского СИЗО, в котором заключенные захватили заложников, есть пострадавшие. Тяжелых ранений нет. Об этом сообщило «КП». «Один сотрудник получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, второй обратился в травмпункт с резаными ранениями», — отметило «КП». Там же сообщили, что третьему пострадавшему помощь оказали на месте. Ранее сообщалось о том, что в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Baza передавала, что во время проведения спасательной операции один из заложников получил ножевое ранение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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