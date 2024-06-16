КП: несколько силовиков получили ранения при спасении заложников в СИЗО Ростова

В ходе штурма ростовского СИЗО, в котором заключенные захватили заложников, есть пострадавшие. Тяжелых ранений нет. Об этом сообщило «КП».
«Один сотрудник получил закрытую черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу, второй обратился в травмпункт с резаными ранениями», — отметило «КП». Там же сообщили, что третьему пострадавшему помощь оказали на месте.
Ранее сообщалось о том, что в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Baza передавала, что во время проведения спасательной операции один из заложников получил ножевое ранение.
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