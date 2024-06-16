Песков раскрыл, когда Россия прекратит наступление в Харьковской области

Песков: наступление ВС РФ на Харьков закончится после создания санитарной зоны

16 июня 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что создание санитарной зоны продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продвижение ВС РФ на харьковском направлении остановится, когда будет освобождена достаточная территория для создания санитарной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока мы не обезопасим Белгородскую область, другие наши регионы от таких варварских обстрелов, создание санитарной зоны не прекратится», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео разговора Зарубин опубликовал в своем telegram-канале . Песков добавил, что наступление в Харьковской области продолжается. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном прекращении огня. Ранее Путин выдвинул мирный план по Украине. По его словам, переговоры начнутся, когда ВСУ выведут свои подразделения из новых регионов РФ. Это предложение президент РФ назвал последним. Также Киев должен отказаться от вступления в НАТО, передает МК.RU . Однако Украина опять отвергла призыв решить все мирным путем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продвижение ВС РФ на харьковском направлении остановится, когда будет освобождена достаточная территория для создания санитарной зоны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока мы не обезопасим Белгородскую область, другие наши регионы от таких варварских обстрелов, создание санитарной зоны не прекратится», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео разговора Зарубин опубликовал в своем telegram-канале. Песков добавил, что наступление в Харьковской области продолжается. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном прекращении огня. Ранее Путин выдвинул мирный план по Украине. По его словам, переговоры начнутся, когда ВСУ выведут свои подразделения из новых регионов РФ. Это предложение президент РФ назвал последним. Также Киев должен отказаться от вступления в НАТО, передает МК.RU. Однако Украина опять отвергла призыв решить все мирным путем.