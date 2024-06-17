ВСУ атакуют Липецк: карта СВО на 17 июня

ВСУ трижды за ночь атаковали Липецк дронами

17 июня 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

ПВО подавила украинские беспилотники над территорией Липецка Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Липецком уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. Интерактивная карта спецоперации, а также ход боевых действий на утро 17 июня — в материале URA.RU. Атаки по территории России Два беспилотника ВСУ были уничтожены над промышленной территорией Липецка около пяти утра, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. До этого он дважды сообщал об атаках противника. По его словам, жертв нет, а на местах работают правоохранительные органы. Всего за ночь было сбито четыре дрона. Кроме того, два БПЛА самолетного типа были подавлены в Воронежской области, написал губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он. Также в МО РФ заявили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Ситуация в зоне СВО Экипажи танков Т-90А группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БПЛА, выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника. Тем самым они поддержали действия российских штурмовых групп. Танкисты группировки «Центр» с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Наводчик-оператор навел пушку на цель, и танк осколочно-фугасными снарядами уничтожил ее на дальности более восьми километров. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» выжгли позиции украинских сил под Соледаром (ДНР). Работу таких экипажей прикрывают группы на боевых машинах десанта БМД-2КУ. Условные обозначения Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Липецком уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины. Интерактивная карта спецоперации, а также ход боевых действий на утро 17 июня — в материале URA.RU. Два беспилотника ВСУ были уничтожены над промышленной территорией Липецка около пяти утра, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. До этого он дважды сообщал об атаках противника. По его словам, жертв нет, а на местах работают правоохранительные органы. Всего за ночь было сбито четыре дрона. Кроме того, два БПЛА самолетного типа были подавлены в Воронежской области, написал губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, отметил он. Также в МО РФ заявили о сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Экипажи танков Т-90А группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления БПЛА, выявленные блиндажи, бронетехнику и живую силу противника. Тем самым они поддержали действия российских штурмовых групп. Танкисты группировки «Центр» с закрытой огневой позиции разгромили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении. Наводчик-оператор навел пушку на цель, и танк осколочно-фугасными снарядами уничтожил ее на дальности более восьми километров. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» выжгли позиции украинских сил под Соледаром (ДНР). Работу таких экипажей прикрывают группы на боевых машинах десанта БМД-2КУ.