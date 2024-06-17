Огнеметы «Солнцепек» выжгли позиции ВСУ под Соледаром

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Работу «Солнцепеков» прикрывают на боевых машинах десанта БМД-2КУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» выжгли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Специалисты РХБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами (ТОС-1А „Солнцепек“ — прим. URA.RU) по позициям ВСУ в районе Соледара, выжигая их заглубленные укрытия», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Там добавили, что работу таких экипажей прикрывают группы на боевых машинах десанта БМД-2КУ.

Ранее огнеметная система ТОС-2 российской группировки войск «Восток» уничтожила опорник ВСУ в районе Угледара. Установка может выпускать до 18 термобарических реактивных снарядов, уничтожая позиции ВСУ. Российские инженеры ведут работу над созданием новой огнеметной системы ТОС-3, передает RT.

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Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» выжгли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Специалисты РХБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами (ТОС-1А „Солнцепек“ — прим. URA.RU) по позициям ВСУ в районе Соледара, выжигая их заглубленные укрытия», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Там добавили, что работу таких экипажей прикрывают группы на боевых машинах десанта БМД-2КУ. Ранее огнеметная система ТОС-2 российской группировки войск «Восток» уничтожила опорник ВСУ в районе Угледара. Установка может выпускать до 18 термобарических реактивных снарядов, уничтожая позиции ВСУ. Российские инженеры ведут работу над созданием новой огнеметной системы ТОС-3, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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