Огнеметы «Солнцепек» выжгли позиции ВСУ под Соледаром

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» выжгли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Специалисты РХБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами (ТОС-1А „Солнцепек“ — прим. URA.RU) по позициям ВСУ в районе Соледара, выжигая их заглубленные укрытия», — говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости. Там добавили, что работу таких экипажей прикрывают группы на боевых машинах десанта БМД-2КУ.
Ранее огнеметная система ТОС-2 российской группировки войск «Восток» уничтожила опорник ВСУ в районе Угледара. Установка может выпускать до 18 термобарических реактивных снарядов, уничтожая позиции ВСУ. Российские инженеры ведут работу над созданием новой огнеметной системы ТОС-3, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.