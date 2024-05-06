В Тюмени токарю станком оторвало пальцы

В Тюмени токарю оторвало средние фаланги пальцев левой руки во время изготовления болтов. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда региона.
«Утром токарь получил распоряжение на изготовление болта. Приступил к работе на токарном станке. В процессе шлифовки детали руку в перчатке закрутило станком. В результате пострадавший получил травматическую ампутацию средних фаланг двух пальцев левой руки», — указано в сообщении.
Причиной инцидента стали плохая организация производства работ и отсутствие контроля за сотрудником. Кроме того, не провели стажировку и медосмотр. Работодатели привлекли к ответственности.
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В Тюмени токарю оторвало средние фаланги пальцев левой руки во время изготовления болтов. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда региона. «Утром токарь получил распоряжение на изготовление болта. Приступил к работе на токарном станке. В процессе шлифовки детали руку в перчатке закрутило станком. В результате пострадавший получил травматическую ампутацию средних фаланг двух пальцев левой руки», — указано в сообщении. Причиной инцидента стали плохая организация производства работ и отсутствие контроля за сотрудником. Кроме того, не провели стажировку и медосмотр. Работодатели привлекли к ответственности.