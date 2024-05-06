06 мая 2024

В Тюмени токарю станком оторвало пальцы

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Подготовка к художественной акции «Памятник Владимира поставленный земляками без согласований в Перми 12 апреля 2018 года». Пермь, сварщик, токарь, рабочий
Причиной инцидента стали плохая организация производства работ Фото:

В Тюмени токарю оторвало средние фаланги пальцев левой руки во время изготовления болтов. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда региона.

«Утром токарь получил распоряжение на изготовление болта. Приступил к работе на токарном станке. В процессе шлифовки детали руку в перчатке закрутило станком. В результате пострадавший получил травматическую ампутацию средних фаланг двух пальцев левой руки», — указано в сообщении.

Причиной инцидента стали плохая организация производства работ и отсутствие контроля за сотрудником. Кроме того, не провели стажировку и медосмотр. Работодатели привлекли к ответственности.

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В Тюмени токарю оторвало средние фаланги пальцев левой руки во время изготовления болтов. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда региона. «Утром токарь получил распоряжение на изготовление болта. Приступил к работе на токарном станке. В процессе шлифовки детали руку в перчатке закрутило станком. В результате пострадавший получил травматическую ампутацию средних фаланг двух пальцев левой руки», — указано в сообщении. Причиной инцидента стали плохая организация производства работ и отсутствие контроля за сотрудником. Кроме того, не провели стажировку и медосмотр. Работодатели привлекли к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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