В Тюмени токарю станком оторвало пальцы

07 мая 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Причиной инцидента стали плохая организация производства работ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Тюмени токарю оторвало средние фаланги пальцев левой руки во время изготовления болтов. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда региона. «Утром токарь получил распоряжение на изготовление болта. Приступил к работе на токарном станке. В процессе шлифовки детали руку в перчатке закрутило станком. В результате пострадавший получил травматическую ампутацию средних фаланг двух пальцев левой руки», — указано в сообщении. Причиной инцидента стали плохая организация производства работ и отсутствие контроля за сотрудником. Кроме того, не провели стажировку и медосмотр. Работодатели привлекли к ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени токарю оторвало средние фаланги пальцев левой руки во время изготовления болтов. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда региона. «Утром токарь получил распоряжение на изготовление болта. Приступил к работе на токарном станке. В процессе шлифовки детали руку в перчатке закрутило станком. В результате пострадавший получил травматическую ампутацию средних фаланг двух пальцев левой руки», — указано в сообщении. Причиной инцидента стали плохая организация производства работ и отсутствие контроля за сотрудником. Кроме того, не провели стажировку и медосмотр. Работодатели привлекли к ответственности.