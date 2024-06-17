В деле ОПГ экс-советника мэра Челябинска появился еще один обвиняемый. Скрин

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Продление меры пресечения Петру Конареву. Челябинск, конарев петр
Вместе с Конаревым (на фото), Любимовым и Левченко по делу проходит и Артем Кочедыков Фото:
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Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

В уголовном деле ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник мэра Челябинска Петр Конарев, появился еще один обвиняемый, Артем Кочедыков, дело которого ранее было выделено в отдельное производство. Информация об этом появилась в базе данных Курчатовского райсуда.

«Изначально по делу проходило трое обвиняемых: Конарев, Любимов и Левченко. Кочедыков же после заключения досудебного соглашения отказался его выполнять, что и стало основанием для объединения дел и присоединения Кочедыкова к группе Конарева», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Разгром ОПГ силовиками начался в июле 2022 года. Тогда были задержаны экс-руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. После к ним присоединились еще один зам Грезева — Вадим Левченко и выступающий в роли посредника Артем Кочедыков. В ходе следствия Грезев и Кочедыков согласились на сделку со следствием, в рамках которого их дела были выделены в отдельные производства. И если Грезев выполнил условия сделки и получил условный срок, то Кочедыков отказался от своих показаний и его соглашение было аннулировано. В результате его дело теперь рассматривают вместе с группой Конарева.

Конарев был задержан осенью 2022 года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Предварительно, он пытался покинуть РФ. Его обвинили в создании ОПГ и получении крупных взяток от владельцев незаконных ларьков. По версии следствия, вступив в преступный сговор с Грезевым, Левченко, и Любимовым — он предоставлял «крышу» незаконным ларечникам. Также по делу проходят несколько человек, которых группировка использовала в качестве посредников.

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В уголовном деле ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник мэра Челябинска Петр Конарев, появился еще один обвиняемый, Артем Кочедыков, дело которого ранее было выделено в отдельное производство. Информация об этом появилась в базе данных Курчатовского райсуда. «Изначально по делу проходило трое обвиняемых: Конарев, Любимов и Левченко. Кочедыков же после заключения досудебного соглашения отказался его выполнять, что и стало основанием для объединения дел и присоединения Кочедыкова к группе Конарева», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Разгром ОПГ силовиками начался в июле 2022 года. Тогда были задержаны экс-руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. После к ним присоединились еще один зам Грезева — Вадим Левченко и выступающий в роли посредника Артем Кочедыков. В ходе следствия Грезев и Кочедыков согласились на сделку со следствием, в рамках которого их дела были выделены в отдельные производства. И если Грезев выполнил условия сделки и получил условный срок, то Кочедыков отказался от своих показаний и его соглашение было аннулировано. В результате его дело теперь рассматривают вместе с группой Конарева. Конарев был задержан осенью 2022 года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Предварительно, он пытался покинуть РФ. Его обвинили в создании ОПГ и получении крупных взяток от владельцев незаконных ларьков. По версии следствия, вступив в преступный сговор с Грезевым, Левченко, и Любимовым — он предоставлял «крышу» незаконным ларечникам. Также по делу проходят несколько человек, которых группировка использовала в качестве посредников.
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