В деле ОПГ экс-советника мэра Челябинска появился еще один обвиняемый. Скрин

17 июня 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Вместе с Конаревым (на фото), Любимовым и Левченко по делу проходит и Артем Кочедыков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда» В уголовном деле ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник мэра Челябинска Петр Конарев, появился еще один обвиняемый, Артем Кочедыков, дело которого ранее было выделено в отдельное производство. Информация об этом появилась в базе данных Курчатовского райсуда. «Изначально по делу проходило трое обвиняемых: Конарев, Любимов и Левченко. Кочедыков же после заключения досудебного соглашения отказался его выполнять, что и стало основанием для объединения дел и присоединения Кочедыкова к группе Конарева», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Разгром ОПГ силовиками начался в июле 2022 года. Тогда были задержаны экс-руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. После к ним присоединились еще один зам Грезева — Вадим Левченко и выступающий в роли посредника Артем Кочедыков. В ходе следствия Грезев и Кочедыков согласились на сделку со следствием, в рамках которого их дела были выделены в отдельные производства. И если Грезев выполнил условия сделки и получил условный срок, то Кочедыков отказался от своих показаний и его соглашение было аннулировано. В результате его дело теперь рассматривают вместе с группой Конарева. Конарев был задержан осенью 2022 года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Предварительно, он пытался покинуть РФ. Его обвинили в создании ОПГ и получении крупных взяток от владельцев незаконных ларьков. По версии следствия, вступив в преступный сговор с Грезевым, Левченко, и Любимовым — он предоставлял «крышу» незаконным ларечникам. Также по делу проходят несколько человек, которых группировка использовала в качестве посредников. Теперь по делу о взятках в МКУ «Городская среда» проходит четыре человека Скрин: официальный сайт Курчатовского районного суда Челябинска https://kurt--chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=575859422&case_uid=b721e7c1-776e-4eb9-a99d-5b0ee2efcc96&delo_id=1540006 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник мэра Челябинска Петр Конарев, появился еще один обвиняемый, Артем Кочедыков, дело которого ранее было выделено в отдельное производство. Информация об этом появилась в базе данных Курчатовского райсуда. «Изначально по делу проходило трое обвиняемых: Конарев, Любимов и Левченко. Кочедыков же после заключения досудебного соглашения отказался его выполнять, что и стало основанием для объединения дел и присоединения Кочедыкова к группе Конарева», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Разгром ОПГ силовиками начался в июле 2022 года. Тогда были задержаны экс-руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и его заместитель Сергей Любимов. После к ним присоединились еще один зам Грезева — Вадим Левченко и выступающий в роли посредника Артем Кочедыков. В ходе следствия Грезев и Кочедыков согласились на сделку со следствием, в рамках которого их дела были выделены в отдельные производства. И если Грезев выполнил условия сделки и получил условный срок, то Кочедыков отказался от своих показаний и его соглашение было аннулировано. В результате его дело теперь рассматривают вместе с группой Конарева. Конарев был задержан осенью 2022 года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Предварительно, он пытался покинуть РФ. Его обвинили в создании ОПГ и получении крупных взяток от владельцев незаконных ларьков. По версии следствия, вступив в преступный сговор с Грезевым, Левченко, и Любимовым — он предоставлял «крышу» незаконным ларечникам. Также по делу проходят несколько человек, которых группировка использовала в качестве посредников.