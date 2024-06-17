Бывшего вице-мэра Первоуральска выпустили из СИЗО

Бывший вице-мэр, экс-начальник местного «Водоканала» Артур Гузаиров и его защита обжаловали постановление в Свердловском облсуде, отменив решение Первоуральского горсуда о продлении срока содержания под стражей. Об этом рассказали в инстанции.
«Суд апелляционной инстанции, заслушав выступления сторон, изучив материалы дела, отменил постановление Первоуральского горсуда, отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Гузаирова. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 2 июля», — следует из сообщения.
Гузаирову запретили ряд действий. А именно: общение со свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми, отправление и получение почтово-телеграфных отправлений, а также использование интернета.
Бывший чиновник был задержан утром 25 апреля. По неофициальным данным, претензии к нему могли появиться из-за его работы в «Водоканале». Пока он был руководителем, то предприятие получило иск за ущерб экологии. Гузаиров, предположительно, подделал договоры об устранении нарушений и предоставил их в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму, говорил ранее осведомленный источник URA.RU. В СУ СК по Свердловской области до сих пор не давали комментариев по теме.
Из первоуральского «Водоканала» его уволили 6 февраля. Это произошло на фоне катастрофических проблем с водоснабжением, решить которые пока не получается. После Гузаирова должность занял Сергей Матафонов. На новом месте он проработал всего неделю. В феврале его задержали во время рабочего совещания, на котором обсуждались вопросы по линии ЖКХ. Его обвиняют в получении взятки. По данным агентства, Матафонов активно сотрудничает со следователями.
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