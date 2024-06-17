Убивший свою падчерицу челябинец отправился на СВО

17 июня 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

В августе прошлого года Ерутина осудили на 18 лет колонии строго режима (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задушивший свою 19-летнюю падчерицу челябинец Александр Ерутин отправился на СВО. Об этом сообщил источник. Также на странице Ерутина в соцсети появились его фотографии в форме. «Александр Ерутин, который задушил свою 18-летнюю падчерицу, отправился на СВО», — сообщил источник «Агентству чрезвычайных новостей». На странице Ерутина в социальной сети «ВКонтакте» появились его фотографии в форме. За убийство своей падчерицы в августе прошлого года челябинца осудили на 18 лет колонии строго режима. В апреле этого года ему назначили исправительные работы с удержанием зарплаты в размере десяти процентов за оскорбление судьи. В ходе семейного конфликта 40-летний Ерутин напал на 19-летнюю дочь своей сожительницы — Елены Дейнеки — и задушил ее электрическим кабелем. Мать убитой в ходе следствия призналась, что помогала сожителю убивать дочь — она держала девушку, пока мужчина ее душил. Тело погибшей они спрятали в мусорном баке. Дейнека также была осуждена и получила 12 лет колонии общего режима. Позднее Ерутин еще раз предстал в суде по новому уголовному делу за оскорбление судьи, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Судью он оскорбил после вынесения приговора по делу об убийстве девушки. Ерутину предъявили обвинения по части второй статьи 297 УК РФ («Неуважение к суду»). Ерутин делится в соцсети снимками с СВО Страница Александра Ерутина в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задушивший свою 19-летнюю падчерицу челябинец Александр Ерутин отправился на СВО. Об этом сообщил источник. Также на странице Ерутина в соцсети появились его фотографии в форме. «Александр Ерутин, который задушил свою 18-летнюю падчерицу, отправился на СВО», — сообщил источник «Агентству чрезвычайных новостей». На странице Ерутина в социальной сети «ВКонтакте» появились его фотографии в форме. За убийство своей падчерицы в августе прошлого года челябинца осудили на 18 лет колонии строго режима. В апреле этого года ему назначили исправительные работы с удержанием зарплаты в размере десяти процентов за оскорбление судьи. В ходе семейного конфликта 40-летний Ерутин напал на 19-летнюю дочь своей сожительницы — Елены Дейнеки — и задушил ее электрическим кабелем. Мать убитой в ходе следствия призналась, что помогала сожителю убивать дочь — она держала девушку, пока мужчина ее душил. Тело погибшей они спрятали в мусорном баке. Дейнека также была осуждена и получила 12 лет колонии общего режима. Позднее Ерутин еще раз предстал в суде по новому уголовному делу за оскорбление судьи, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Судью он оскорбил после вынесения приговора по делу об убийстве девушки. Ерутину предъявили обвинения по части второй статьи 297 УК РФ («Неуважение к суду»).