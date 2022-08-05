Мать убитой челябинки помогла отчиму задушить ее

06 августа 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мать 19-летней девушки, убитой челябинцем Александром Ерутиным, в момент преступления находилась с ним и по его просьбе держала дочери руки, чтобы та не сопротивлялась, когда ее душили. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Сначала мать сказала, что не знает ничего, что случилось с дочерью, но потом рассказала, что сожитель пьет, с падчерицей у него были плохие отношения, поэтому девушка уходила из дома, чем злила мать, и она в вечер убийства в сердцах сказала пьяному сожителю, что убила бы неблагодарную дочку. В тот же вечер девушка пришла за вещами, ответила матери, что не собирается возвращаться домой, тогда отчим напал на нее, повалил и начал душить, но она сопротивлялась, и мужчина попросил ее мать держать ей руки, что она и сделала», — рассказал источник. В результате мужчина задушил падчерицу. Затем ее мать помогла ему найти одеяло, в которое он завернул тело, а затем уже ночью они вместе вынесли труп в мусорный бак на контейнерной площадке около дома. Через пару дней мать сказала родному отцу погибшей, что дочь пропала, и они вместе обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении. Таким образом женщина хотела помочь сожителю отвести от него подозрения. Пока она допрошена в качестве свидетеля, но в ближайшее время ей предъявят обвинение в соучастии в убийстве, скорее всего — в пособничестве. Женщина работала уборщицей в школе. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, подробности преступления там не комментируют. Ранее обвиняемого в убийстве девушки ее отчима Александра Ерутина по решению суда отправили под стражу до 4 октября. Известно, что он 11 раз привлекался к уголовной ответственности, в суде находится его уголовное дело о хищении имущества матери убитой школьницы, а также материал об отмене условного осуждения за кражу вещей из соседнего дома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мать 19-летней девушки, убитой челябинцем Александром Ерутиным, в момент преступления находилась с ним и по его просьбе держала дочери руки, чтобы та не сопротивлялась, когда ее душили. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Сначала мать сказала, что не знает ничего, что случилось с дочерью, но потом рассказала, что сожитель пьет, с падчерицей у него были плохие отношения, поэтому девушка уходила из дома, чем злила мать, и она в вечер убийства в сердцах сказала пьяному сожителю, что убила бы неблагодарную дочку. В тот же вечер девушка пришла за вещами, ответила матери, что не собирается возвращаться домой, тогда отчим напал на нее, повалил и начал душить, но она сопротивлялась, и мужчина попросил ее мать держать ей руки, что она и сделала», — рассказал источник. В результате мужчина задушил падчерицу. Затем ее мать помогла ему найти одеяло, в которое он завернул тело, а затем уже ночью они вместе вынесли труп в мусорный бак на контейнерной площадке около дома. Через пару дней мать сказала родному отцу погибшей, что дочь пропала, и они вместе обратились в полицию с заявлением о ее безвестном исчезновении. Таким образом женщина хотела помочь сожителю отвести от него подозрения. Пока она допрошена в качестве свидетеля, но в ближайшее время ей предъявят обвинение в соучастии в убийстве, скорее всего — в пособничестве. Женщина работала уборщицей в школе. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, подробности преступления там не комментируют. Ранее обвиняемого в убийстве девушки ее отчима Александра Ерутина по решению суда отправили под стражу до 4 октября. Известно, что он 11 раз привлекался к уголовной ответственности, в суде находится его уголовное дело о хищении имущества матери убитой школьницы, а также материал об отмене условного осуждения за кражу вещей из соседнего дома.