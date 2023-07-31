Жительницу Челябинска Светлану Дейнеку, которая помогла сожителю Александру Ерутину убить дочь, отправили в колонию на срок 12 лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, самого Ерутина приговорили к 18 годам заключения.
«Суд назначил матери погибшей 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее сожителю — 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Обоим с ограничением свободы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Помимо основного наказания с каждого из виновных взыскан штраф. Они должны выплатить 500 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда.
Жительницу Челябинска Светлану Дейнеку, которая помогла сожителю Александру Ерутину убить дочь, отправили в колонию на срок 12 лет. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, самого Ерутина приговорили к 18 годам заключения. «Суд назначил матери погибшей 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее сожителю — 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Обоим с ограничением свободы на срок полтора года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Помимо основного наказания с каждого из виновных взыскан штраф. Они должны выплатить 500 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда. Тело девушки нашли в мусорном баке в августе 2022 года. У следствия сразу же возникли подозрения о причастности отчима к преступлению. После проверки всех фактов выяснилось, что мать девушки также причастна к убийству. Именно она удерживала дочь, когда ее душили.