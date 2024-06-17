Дело экс-депутата Госдумы из Челябинска Белоусова понизили в статусе

Мосгорсуд передал уголовное дело экс-депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова в нижестоящую инстанцию — Тверской суд. Попытка адвокатов бывшего парламентария оспорить это решение не нашла понимания в Первом апелляционном суде, следует из картотеки дел.
«Ходатайство было рассмотрено 17 июня. Судебный акт оставлен без изменения», — сообщается на сайте суда.
Ранее Мосгорсуд признал виновными Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. Однако в декабре 2023 года Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу, отменил приговор. Материалы дела вернули в Мосгорсуд. Он с 26 февраля начал рассматривать дело заново и в ином составе.
Однако на предварительном слушании судья Андрей Суворов счел, что после лишения Белоусова полномочий его дело не должно рассматриваться судом субъекта России, к компетенции которого отнесены дела депутатов, и «спустил» его ниже – в Тверской суд.
Повторно Белоусов появился в судебных разбирательствах после иска Генпрокуратуры о национализации «Макфы». В этом деле он выступал как бизнес-партнер основателя холдинга, челябинского экс-губернатора Михаила Юревича. С точки зрения надзорного ведомства, оба использовали свое служебное положение для развития бизнеса, нарушив антикоррупционное законодательство.
Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии.
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