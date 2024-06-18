Пропавшую в Невьянске 10-летнюю девочку нашли на болоте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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С болота девочку забрал вертолет
С болота девочку забрал вертолет Фото:

Поисковики нашли на болоте 10-летнюю Алису девочку, пропавшую на границе Нижнего Тагила и Невьянска. Об этом URA.RU рассказал представитель поисково-спасательного отряда «Прорыв».

"Школьница найдена целой и невредимой», — пояснили в «Прорыве». Как добавил URA.RU источник, близкий к поисковой операции, девочку с болота уже забрал вертолет.

"Сотрудники полиции сейчас доставляют девочку в больницу Нижнего Тагила, откуда уже навстречу по трассе движется бригада скорой медицинской помощи. Представители МВД передадут ребенка медикам для определения ее состояния здоровья и оказания необходимой помощи", — прокомментировал URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых. 

Девочка пропала 17 июня. Ее поисками занимались порядка 200 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры. Активные мероприятия по поиску начались в ночь на 18 июня. "Сейчас поисковым мероприятиям дан отбой. В розыске ребенка было задействовано более 200 сотрудников полиции и волонтеров", — добавил полковник Горелых. 

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Поисковики нашли на болоте 10-летнюю Алису девочку, пропавшую на границе Нижнего Тагила и Невьянска. Об этом URA.RU рассказал представитель поисково-спасательного отряда «Прорыв». "Школьница найдена целой и невредимой», — пояснили в «Прорыве». Как добавил URA.RU источник, близкий к поисковой операции, девочку с болота уже забрал вертолет. "Сотрудники полиции сейчас доставляют девочку в больницу Нижнего Тагила, откуда уже навстречу по трассе движется бригада скорой медицинской помощи. Представители МВД передадут ребенка медикам для определения ее состояния здоровья и оказания необходимой помощи", — прокомментировал URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.  Девочка пропала 17 июня. Ее поисками занимались порядка 200 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры. Активные мероприятия по поиску начались в ночь на 18 июня. "Сейчас поисковым мероприятиям дан отбой. В розыске ребенка было задействовано более 200 сотрудников полиции и волонтеров", — добавил полковник Горелых. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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