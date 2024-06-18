Пропавшую в Невьянске 10-летнюю девочку нашли на болоте

Поисковики нашли на болоте 10-летнюю Алису девочку, пропавшую на границе Нижнего Тагила и Невьянска. Об этом URA.RU рассказал представитель поисково-спасательного отряда «Прорыв».
"Школьница найдена целой и невредимой», — пояснили в «Прорыве». Как добавил URA.RU источник, близкий к поисковой операции, девочку с болота уже забрал вертолет.
"Сотрудники полиции сейчас доставляют девочку в больницу Нижнего Тагила, откуда уже навстречу по трассе движется бригада скорой медицинской помощи. Представители МВД передадут ребенка медикам для определения ее состояния здоровья и оказания необходимой помощи", — прокомментировал URA.RU пресс-секретарь свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
Девочка пропала 17 июня. Ее поисками занимались порядка 200 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры. Активные мероприятия по поиску начались в ночь на 18 июня. "Сейчас поисковым мероприятиям дан отбой. В розыске ребенка было задействовано более 200 сотрудников полиции и волонтеров", — добавил полковник Горелых.
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