Найденную на болоте 10-летнюю девочку доставят в больницу Нижнего Тагила

Найденную на болоте 10-летнюю девочку сотрудники полиции везут в больницу Нижнего Тагила. К ней навстречу едет бригада скорой медпомощи. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Сотрудники полиции сейчас доставляют девочку в больницу Нижнего Тагила, откуда уже навстречу по трассе движется бригада скорой медицинской помощи», — пояснил полковник Горелых. Силовики передадут медикам ребенка для определения его состояния здоровья и оказания необходимой помощи.
Девочка пропала 17 июня. Ее поисками занимались порядка 200 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры. Также к операции привлекались дроны и вертолет, который эвакуировал девочку с болота. Активные мероприятия по поиску начались в ночь на 18 июня, сейчас им дан отбой.
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