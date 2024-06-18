Врачи раскрыли состояние 10-летней девочки, найденной на болоте под Нижним Тагилом

Найденная 10-летняя девочка на тагильском болоте в состоянии средней тяжести
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Найденная девочка находится в детской горбольнице Нижнего Тагила
Найденная девочка находится в детской горбольнице Нижнего Тагила Фото:

Найденная на болоте под Нижним Тагилом 10-летняя девочка находится в педиатрическом отделении детской горбольницы в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«Бригада скорой помощи доставила ребенка в приемный покой стационара. Девочка госпитализирована в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести и находится под наблюдением врачей. Медицинскую помощь по показаниям она получает в полном объеме», — следует из сообщения.

Девочка пропала 17 июня. Ее поисками занимались порядка 200 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры. Также к операции привлекались дроны и вертолет, который эвакуировал девочку с болота. Активные мероприятия по поиску начались в ночь на 18 июня, сейчас им дан отбой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Найденная на болоте под Нижним Тагилом 10-летняя девочка находится в педиатрическом отделении детской горбольницы в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Бригада скорой помощи доставила ребенка в приемный покой стационара. Девочка госпитализирована в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести и находится под наблюдением врачей. Медицинскую помощь по показаниям она получает в полном объеме», — следует из сообщения. Девочка пропала 17 июня. Ее поисками занимались порядка 200 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры. Также к операции привлекались дроны и вертолет, который эвакуировал девочку с болота. Активные мероприятия по поиску начались в ночь на 18 июня, сейчас им дан отбой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...