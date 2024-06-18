Врачи раскрыли состояние 10-летней девочки, найденной на болоте под Нижним Тагилом

Найденная на болоте под Нижним Тагилом 10-летняя девочка находится в педиатрическом отделении детской горбольницы в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
«Бригада скорой помощи доставила ребенка в приемный покой стационара. Девочка госпитализирована в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести и находится под наблюдением врачей. Медицинскую помощь по показаниям она получает в полном объеме», — следует из сообщения.
Девочка пропала 17 июня. Ее поисками занимались порядка 200 человек, в том числе кинологи, сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры. Также к операции привлекались дроны и вертолет, который эвакуировал девочку с болота. Активные мероприятия по поиску начались в ночь на 18 июня, сейчас им дан отбой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!