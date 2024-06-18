Глава МИД Италии назвал предложение Путина по прекращению СВО неприемлемым

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Италия не согласна с мирным предложением Владиимра Путина по Украине, заявил Антонио Таяни Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Инициатива президента России Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине неприемлема. Она несет в себе характер капитуляции, а не мира. Такое заявление сделал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

«Предложение Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо», — передает слова Таяни РИА Новости. Он подчеркнул, что позиция Италии заключается в поддержке украинской системы ПВО, включая поставки военной помощи и новый пакет вооружений.

Тем не менее, Италия настаивает на том, что свое вооружение нельзя использовать для ударов по российской территории. Приоритетом является предотвращение действий, которые могут усугубить напряженность в регионе, заключил Таяни.

Владимир Путин 14 июня предложил Украине вывод войск с территории Херсонской и Запорожской области, а также ДНР и ЛНР. В случае выполнения этого требования Россия обязывалась прекратить огонь. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киеву нужно принять данное предложение, иначе ВС РФ продолжат свое наступление.

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Инициатива президента России Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине неприемлема. Она несет в себе характер капитуляции, а не мира. Такое заявление сделал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. «Предложение Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо», — передает слова Таяни РИА Новости. Он подчеркнул, что позиция Италии заключается в поддержке украинской системы ПВО, включая поставки военной помощи и новый пакет вооружений. Тем не менее, Италия настаивает на том, что свое вооружение нельзя использовать для ударов по российской территории. Приоритетом является предотвращение действий, которые могут усугубить напряженность в регионе, заключил Таяни. Владимир Путин 14 июня предложил Украине вывод войск с территории Херсонской и Запорожской области, а также ДНР и ЛНР. В случае выполнения этого требования Россия обязывалась прекратить огонь. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киеву нужно принять данное предложение, иначе ВС РФ продолжат свое наступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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