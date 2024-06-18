Глава МИД Италии назвал предложение Путина по прекращению СВО неприемлемым

18 июня 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Италия не согласна с мирным предложением Владиимра Путина по Украине, заявил Антонио Таяни Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инициатива президента России Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине неприемлема. Она несет в себе характер капитуляции, а не мира. Такое заявление сделал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. «Предложение Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо», — передает слова Таяни РИА Новости. Он подчеркнул, что позиция Италии заключается в поддержке украинской системы ПВО, включая поставки военной помощи и новый пакет вооружений. Тем не менее, Италия настаивает на том, что свое вооружение нельзя использовать для ударов по российской территории. Приоритетом является предотвращение действий, которые могут усугубить напряженность в регионе, заключил Таяни. Владимир Путин 14 июня предложил Украине вывод войск с территории Херсонской и Запорожской области, а также ДНР и ЛНР. В случае выполнения этого требования Россия обязывалась прекратить огонь. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киеву нужно принять данное предложение, иначе ВС РФ продолжат свое наступление. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инициатива президента России Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине неприемлема. Она несет в себе характер капитуляции, а не мира. Такое заявление сделал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. «Предложение Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо», — передает слова Таяни РИА Новости. Он подчеркнул, что позиция Италии заключается в поддержке украинской системы ПВО, включая поставки военной помощи и новый пакет вооружений. Тем не менее, Италия настаивает на том, что свое вооружение нельзя использовать для ударов по российской территории. Приоритетом является предотвращение действий, которые могут усугубить напряженность в регионе, заключил Таяни. Владимир Путин 14 июня предложил Украине вывод войск с территории Херсонской и Запорожской области, а также ДНР и ЛНР. В случае выполнения этого требования Россия обязывалась прекратить огонь. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киеву нужно принять данное предложение, иначе ВС РФ продолжат свое наступление.