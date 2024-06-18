Глава МИД Италии назвал предложение Путина по прекращению СВО неприемлемым

Инициатива президента России Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине неприемлема. Она несет в себе характер капитуляции, а не мира. Такое заявление сделал глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
«Предложение Путина заключалось не в мире, а в капитуляции. И как таковое оно неприемлемо», — передает слова Таяни РИА Новости. Он подчеркнул, что позиция Италии заключается в поддержке украинской системы ПВО, включая поставки военной помощи и новый пакет вооружений.
Тем не менее, Италия настаивает на том, что свое вооружение нельзя использовать для ударов по российской территории. Приоритетом является предотвращение действий, которые могут усугубить напряженность в регионе, заключил Таяни.
Владимир Путин 14 июня предложил Украине вывод войск с территории Херсонской и Запорожской области, а также ДНР и ЛНР. В случае выполнения этого требования Россия обязывалась прекратить огонь. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киеву нужно принять данное предложение, иначе ВС РФ продолжат свое наступление.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.