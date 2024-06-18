Стало известно о состоянии выжившего террориста в ростовском СИЗО

Shot: выживший в ростовском СИЗО террорист находится в тяжелом состоянии
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Даниил Камнев находится в реанимации, пишет Shot
Даниил Камнев находится в реанимации, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

Один из террористов, участвовавших в нападении на СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, остался в живых после штурма. 27-летний Даниил Камнев получил серьезное ранение в голову и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«Террорист Даниил Камнев сейчас — в реанимации с тяжелейшим ранением головы», — сообщает telegram-канале Shot. Там добавили, что изначально Даниил Камнев и еще пятеро его сообщников не подавали признаков жизни после штурма. Однако впоследствии у Камнева был зафиксирован слабый пульс.

В настоящее время Камневу провели одну операцию, но он так и не пришел в сознание. Врачи не дают никаких прогнозов относительно его дальнейшего состояния. Стоит отметить, что Даниил Камнев имеет две судимости: за вербовку в террористическую организацию и за хулиганство, связанное с нападением на 50-летнего мужчину в Ставрополе в 2012 году, передали в telegram-канале.

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону 16 июня шесть заключенных захватили двух сотрудников изолятора в заложники. Преступники имели при себе флаги ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Была проведена спецоперация, в ходе которой преступники были ликвидированы. Начаты проверки условий содержания арестантов и возможного содействия сотрудников изолятора террористам.

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Один из террористов, участвовавших в нападении на СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, остался в живых после штурма. 27-летний Даниил Камнев получил серьезное ранение в голову и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. «Террорист Даниил Камнев сейчас — в реанимации с тяжелейшим ранением головы», — сообщает telegram-канале Shot. Там добавили, что изначально Даниил Камнев и еще пятеро его сообщников не подавали признаков жизни после штурма. Однако впоследствии у Камнева был зафиксирован слабый пульс. В настоящее время Камневу провели одну операцию, но он так и не пришел в сознание. Врачи не дают никаких прогнозов относительно его дальнейшего состояния. Стоит отметить, что Даниил Камнев имеет две судимости: за вербовку в террористическую организацию и за хулиганство, связанное с нападением на 50-летнего мужчину в Ставрополе в 2012 году, передали в telegram-канале. В СИЗО-1 Ростова-на-Дону 16 июня шесть заключенных захватили двух сотрудников изолятора в заложники. Преступники имели при себе флаги ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Была проведена спецоперация, в ходе которой преступники были ликвидированы. Начаты проверки условий содержания арестантов и возможного содействия сотрудников изолятора террористам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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