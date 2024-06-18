18 июня 2024

Экс-депутата Яшина* перевели из ШИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов) перевели из ШИЗО в помещение камерного типа
Илью Яшина (внесен в реестр иноагентов) перевели из ШИЗО в помещение камерного типа Фото:

Бывшего главу Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан Минюстом РФ иноагентом) перевели из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом Яшин рассказал в своих соцсетях.

«Администрация колонии ИК-3 под Смоленском перевела меня из ШИЗО в ПКТ. Это что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря. Это, по сути, та же камера ШИЗО, только теперь на постоянной основе», — рассказал Яшин в своем telegram-канале. 

Сообщалось, что Илью Яшина отправили на 15 суток в штрафной изолятор. По его словам, поводом для этого якобы стало то, что он покинул свое спальное место на три минуты позже команды «подъем». В декабре 2022 года экс-глава Красносельского района Москвы был признан виновным в распространении фейков о российской армии. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что вмешательство в деятельность судов недопустимо.

* Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом

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Бывшего главу Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан Минюстом РФ иноагентом) перевели из штрафного изолятора (ШИЗО) в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом Яшин рассказал в своих соцсетях. «Администрация колонии ИК-3 под Смоленском перевела меня из ШИЗО в ПКТ. Это что-то вроде тюрьмы строгого режима внутри лагеря. Это, по сути, та же камера ШИЗО, только теперь на постоянной основе», — рассказал Яшин в своем telegram-канале.  Сообщалось, что Илью Яшина отправили на 15 суток в штрафной изолятор. По его словам, поводом для этого якобы стало то, что он покинул свое спальное место на три минуты позже команды «подъем». В декабре 2022 года экс-глава Красносельского района Москвы был признан виновным в распространении фейков о российской армии. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что вмешательство в деятельность судов недопустимо. * Илья Яшин признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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